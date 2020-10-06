

С постамента скульптуры Медеи в Батуми осыпались мраморные плитки

06.10.2020 17:10





Постамент скульптуры Медеи, расположенной на площади Европы в центре Батуми требует незамедлительной реставрации. Осыпалась часть облицовки постамента, состоящая из мраморных плиток.



Мэрия Батуми в целях безопасности отгородила территорию вокруг скульптуры. Как сообщили изданию «Batumelebi» в Агентстве муниципальных услуг мэрии, причины повреждений будут вскоре выяснены.



Вопрос реставрации скульптуры, уже обсуждается с группой подрядчиков ответственных за содержание и сохранение памятников.



«Рассматриваются различные варианты. Возможно придется полностью снять облицовку и установить ее заново», — сообщил Ираклий Девадзе, заместитель директора Агентства муниципальных услуг Батуми.



Скульптура Медеи — Памятник герою греческой мифологии, колхидской принцессе Медее расположен в городе Батуми, на площади Свободы, рядом с астрономическими часами и скульптурой Нептуна. Статуя была открыта 6 июля 2007 года. Статуя является символом процветания и связи Грузии с европейским миром.



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