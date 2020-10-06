|
|
|
С постамента скульптуры Медеи в Батуми осыпались мраморные плитки
06.10.2020 17:10
Постамент скульптуры Медеи, расположенной на площади Европы в центре Батуми требует незамедлительной реставрации. Осыпалась часть облицовки постамента, состоящая из мраморных плиток.
Мэрия Батуми в целях безопасности отгородила территорию вокруг скульптуры. Как сообщили изданию «Batumelebi» в Агентстве муниципальных услуг мэрии, причины повреждений будут вскоре выяснены.
Вопрос реставрации скульптуры, уже обсуждается с группой подрядчиков ответственных за содержание и сохранение памятников.
«Рассматриваются различные варианты. Возможно придется полностью снять облицовку и установить ее заново», — сообщил Ираклий Девадзе, заместитель директора Агентства муниципальных услуг Батуми.
Скульптура Медеи — Памятник герою греческой мифологии, колхидской принцессе Медее расположен в городе Батуми, на площади Свободы, рядом с астрономическими часами и скульптурой Нептуна. Статуя была открыта 6 июля 2007 года. Статуя является символом процветания и связи Грузии с европейским миром.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна