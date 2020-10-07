

В этом «театре» главный фигурант Россия - экс-президент Грузии о Нагорно-Карабахском конфликте

07.10.2020 19:25





Армения и Азербайджан доверяют нам, нас могут признать и нейтральной стороной, предложение властей правильное, но стол переговоров в Тбилиси не состоится, поскольку главным действующим лицом в этом «театре» является Россия. Так 4-й президент Грузии Георгий Маргвелашвили в беседе с «2020NEWS» оценивает роль Грузии в возобновившемся на Кавказе военном противостоянии.



По его словам, до тех пор, пока позиция России не прояснится, военный процесс с помощью международного механизма урегулировать будет невозможно. Также, по заявлению Георгия Маргвелашвили, стабильность на Кавказе чрезвычайно важна для Грузии, и наша страна всегда фиксировала роль миротворчества и международной дипломатии в регионе.



«В первую очередь, я хочу выразить глубочайшее сожаление по поводу происходящего в зоне конфликта. Этот конфликт всегда вызывает у грузин эмоциональное беспокойство. И азербайджанцы, и армяне являются нашими братскими народами.



Кроме того, естественно, стабильность на Кавказе для нас крайне важна. Мы и до сих пор всегда были очень активны в миротворчестве и международной дипломатии. Я и сейчас считаю, что необходимо уменьшить силу конфликта и остановить гуманитарную катастрофу.



В этой ситуации сегодня неясна в действительности позиция одного из главных фигурантов. В этом «театре» одним из главных фигурантов, что является Россия. Мы еще не увидели роли России, государства, имеющего военные интересы в Армении. У соседнего государства по данному конфликту имеется контактная позиция. Так что, пока позиция России не прояснится, я думаю, рано еще говорить, будет ли регулироваться в этом процессе международный механизм.



К сожалению, мы живем на Кавказе, где проходят военные интересы России, и это факт.



Мы можем сказать, что размещенные в Армении вооруженные силы иностранных государств являются только российскими. Соответственно, когда станет ясна позиция России, тогда мы и увидим возможность международных переговоров. Исходя из этого, сейчас трудно предположить, как этот конфликт будет урегулирован.



Одно я могу сказать, что наша цель на Кавказе - не углубление конфликта, а углубление компонента мира», - заявил Георгий Маргвелашвили в беседе с «2020 NEWS».



Для экс-президента решение властей Грузии, по которому премьер-министр Гахария предложил Азербайджану и Армении в качестве места переговоров Тбилиси, аргументировано. Однако Маргвелашвили считает, что Россия не допустит провести стол переговоров в Грузии.



«Я считаю абсолютно обоснованным предложение Грузии Армении и Азербайджану о том, чтобы местом переговоров был бы Тбилиси. Грузия должна постоянно пытаться играть роль миротворца. Однако на данном этапе я думаю, что проведение стола переговоров в Грузии менее реально, не из-за армян и азербайджанцев, а из-за России, поскольку Россия остается одним из основных субъектов международных переговоров в регионе.



Однако, со стороны Грузии такое предложение правильно. Армения и Азербайджан доверяют нам и у нас с ними хорошие отношения. Кстати, нас могут признать и нейтральной стороной. Исходя из этого, я считаю это предложение правильным, однако, исходя из России, будет сложно осуществить это предложение», - заявил «2020 NEWS» четвертый президент Грузии.



Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встречались всего дважды: впервые в 2018 году на стадионе в «Лужниках» в Москве, а затем в 2019 году в Давосе по инициативе «Минской группы» ОБСЕ. Сегодня у Беларуси – страны, возглавляющей «Минскую группу», у самой внутренняя ситуация напряжена, поскольку там проходят широкомасштабные антиправительственные акции.



Возникает вопрос - «несмотря на сопротивление России, может ли напряженная ситуация в Беларуси повысить шансы Тбилиси стать подходящим местом для встреч первых лиц двух сторон, вовлеченных в конфликт?»



На этот вопрос агентства экс-президент страны ответил так: «Вам хорошо известно, что Минская группа существует, и Беларусь всегда активно пыталась сыграть роль миротворца. На данном этапе такая возможность с белорусской стороны исключена. Однако Грузия может быть посредником между Азербайджаном и Арменией. Кстати, исторически сложилось так, что Тбилиси был центром, где принимались основные политические решения кавказского региона».





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