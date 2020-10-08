

Патриархия Грузии призвала пересмотреть протоколы по границе с Азербайджаном за 2007 год

08.10.2020 12:13





В патриархии Грузии обсуждили новые обстоятельства, выявленные по вопросу монастырского комплекса Давид-Гареджи, расположенного на спорном участке грузинско-азербайджанской границы. Об этом говорится в заявлении службы по связям с общественностью патриархии.



7 октября прокуратура Грузии объявила о задержании двух бывших членов комиссии по демаркации и делимитации границы с Азербайджаном, ныне сотрудников МИД и МВД – Ивери Мелашвили и Натальи Иличевой. Утверждается, что власти обеих стран еще в 1994 году договорились демаркировать границу согласно карте, изданной в 1938 году, однако члены комиссии умышленно спрятали ее и при работе руководствовались документами 1970 — 1980-х годов.



В патриархии заявляют, что они неоднократно говорили о существовании карты 1938 года при встречах с членами комиссии и представителями государственных, которые работали по вопросу демаркации границы.



«Мы и раньше неоднократно заявляли, что работающая над установлением границы группа совершенно не руководствовалась указанной картой. Ее копии, найденные несколько лет назад, не были признаны аутентичными. В результате комиссия подписала протокол об определении пограничной линии, на основании которого сейчас азербайджанские пограничники контролируют территорию монастырей Чичхитури и Удабно», — сказано в заявлении.



Патриархия Грузии отмечает, что теперь добыты «все обязательные знаки, подтверждающие подлинность этих карт». В ГПЦ считают, что эта картографическая документация позволит доработать протоколы комиссии, подписанные в 2006-2007 годах.





Также Церковь говорит о выводах группы из 14 специалистов, ученых и экспертов, приступивших к изучению проблемы Давид-Гареджи в 2019 году. Эксперты подтвердили, что спорная территория и расположенные на ней монастыри принадлежат Грузии и должны рассматриваться в рамках законных, международно признанных границ страны, указали в патриархии.



«Лавра святого Давида и расположенные здесь монастыри находятся на территории, принадлежащей грузинским властям, и олицетворяют святость нашей страны. Одновременно указанные монастыри юридически являются собственностью Грузинской церкви. Соответственно, у церкви есть прямая обязанность заботиться о них и защищать их», — говорится в заявлении.



Патриархия считает, что сейчас «определенные силы» пытаются найти политический контекст в позиции церкви и бросить тень на дружественные отношения Грузии и Азербайджана. Эти действия в ГПЦ называет «клеветническими». В заявлении отмечается, что для церкви главное – «принятие объективных и справедливых решений мирным и законным путем, без какой-либо политизации и напряженности».



Против Мелашвили и Иличевой уголовное дело возбуждено по статье «нарушение территориальной неприкосновенности Грузии». Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет. Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством об избрании заключения в качестве меры пресечения для задержанных. Сегодня должно состояться предварительное заседание.



В прокуратуре Грузии не знают, какими были мотивы задержанных членов комиссии. Практически весь оппозиционный спектр Грузии считает дело политически мотивированным. Оппоненты властей указывают на низкие рейтинги правящей «Грузинской мечты». Они считают неслучайным то, что следствие началось незадолго до парламентских выборов. Лидеры оппозиции не исключают, что прокуратура будет добиваться от задержанных дачи показаний против высшего руководства Грузии, а именно, третьего президента Михеила Саакашвили.



7 октября у здания Генеральной прокуратуры несколько десятков человек опротестовали задержание Мелашвили и Иличевой. Участие в митинге приняли гражданские активисты, политики и представители неправительственных организаций.





История пограничного вопроса

После распада Советского Союза в 1991 году из четырех соседних государств Грузия согласовала свои границы только с Турцией.



Протяженность общей госграницы между Грузией и Азербайджаном составляет около 440 километров, ее треть все еще не делимитирована.



Несогласованные участки госграницы в последние годы вызывали напряженность вокруг грузинского монастырского комплекса Давид Гареджи VI века, расположенного между Грузией и Азербайджаном.



Двусторонняя грузино-азербайджанская межправительственная комиссия по делимитации и демаркации государственной границы была создана в 1996 году. В течение первых 15 лет ее деятельности было осуществлено почти 70 процентов работы по уточнению границы, но с 2007 года в процессе проведения делимитации возникли препятствия.



Спорными остаются территории, на которых расположена часть монастырского комплекса Давид Гареджи и села Эрисимеди. Всего в монастырском комплексе 16 монастырей. На территории Азербайджана оказалось три памятника —Бертубани, Удабно и Чичхитури.



В 2012 году азербайджанские пограничники на несколько дней перекрыли на этом участке дорогу, ведущую из Грузии. 20 мая 2012 года в Чикаго, на встрече между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Грузии Михеилом Саакашвили, была достигнута договоренность о восстановлении «статус кво» на этом участке, после чего азербайджанская сторона вновь сняла установленные ограничения на передвижение грузинских священников, паствы и туристов по своей территории.



Ситуация вокруг монастыря Давид-Гареджи обострилась в конце апреля 2019 года, когда азербайджанские пограничники вновь на несколько дней перекрыли путь к монастырю Удабно, расположенному на подконтрольной Азербайджану территории. Это произошло после первого визита в Азербайджан президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая публично заявила в Баку о необходимости завершить процедуру демаркации между двумя странами.



В итоге дорогу открыли после переговоров на уровне МИД, однако грузинская общественность еще долго обсуждала этот болезненный вопрос.



Затем сразу после возобновления работы совместной комиссии по делимитации и демаркации границы, Азербайджан начал проводить дорогу к Давид-Гареджи. Это вызвало волну протестов в Грузии — гражданские и христианские активисты провели несколько акций на территории монастырей Удабно и Чичхитури. Власти Грузии, в свою очередь, призвали население воздерживаться от эмоциональных оценок и дать властям двух стран время для проведения переговоров в спокойной обстановке.



Между тем 7 октября 2019 года Азербайджан открыл пограничную заставу «Кешикчи гала» на границе с Грузией, на территории, где расположены здания монастырского комплекса Давид-Гареджи. Эти памятники азербайджанские историки называют «Кешикчидаг» и считают их памятниками Кавказской Албании.



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