

Какими будут отношения между церковью и государством в ближайшие 4 года — видение 5 партий

20.10.2020 21:52

Газета Батумелеби/NetGazeti.ge



Вопросы религиозного равенства звучат редко или вообще не упоминаются в предвыборных программах политических партий, участвующих в нынешних выборах.



Они не предлагают избирателям модель, обеспечивающую секуляризм, гарантирующий право гражданина на выбор вероисповедания гарантированный конституцией.



У партий также нет четких позиций по поводу того, какая модель может исключить сценарий, когда во время политического кризиса правительство идет на сделку с религиозной группой. Как это происходило при нынешней и прошлой власти. Некоторые политики, например, говорят, что при них не будет политического кризиса.



В предвыборных программах «Грузинской мечты» вопрос религиозного равенства вообще не упоминается.



В бывшей правящей партии — «Единое национальное движение», во время правления которой особенно усилилось положение церкви, утверждают, что «Патриархия никогда не стояла на стороне Саакашвили».



Что думают в партиях о равенстве религий?



Издание «Батумелеби» записало интервью с представителями пяти политических партий «Альянс патриотов Грузии», «Лело», «Единое национальное движение», «Европейская Грузия» и «Грузинская мечта».



«Грузинская мечта» молчит



Правящая партия ничего не писала об усилении модели светского государства в своей предвыборной программе.



Чтобы понять взгляды партии, Батумелеби обратилось к нескольким влиятельным представителям партии, но они отказались от беседы. Соответственно неясно, в случае победы на выборах, какую позицию займет «Грузинская мечта» в отношениях с влиятельными религиозными группами и как скажется их политика на религиозных меньшинствах.



Альянс патриотов: наш долг — защищать матушку-церковь



Гоча Тедорадзе, занимающий третье место в парламентском списке «Альянса патриотов Грузии», ответил на наши вопросы.



— Ваша партия не пытается соблюдать принцип секуляризма — у вас на экране в студии «Obiektivi» есть логотип — «Защити церковь». Мы не помним, чтобы вы выступали в защиту других религиозных групп. Избиратели могут подумать, что вы выступаете за теократическое государство.



— Когда мы говорим, что финансирование религиозных организаций должно быть пропорциональным, это полностью исключает вами сказанное. Мы знаем, что в Грузии большинство православных христиан, верно?



Соответственно Патриархия будет получать большее финансирование, по сравнению с другими конфессиями. Что в этом удивительного?



— Получается избирателям, которые исповедуют различные религии, вы говорите, защитим православие. Насколько возможно после таких призывов, ожидать соблюдение принципов секулярности? Например, азербайджанцы ведь не православные?

— Я закончил беседу, всего хорошего.



«Лело»: У нас не будет такого политического кризиса, что бы нам понадобилось вмешательство духовенства.



Софо Шаманиди, номер 19 в парламентском списке «Лело», согласилась побеседовать с нами.



— В вашей предвыборной программе, вы упоминаете так называемую «немецкую модель», т.е. добровольное финансирование религиозных организаций в соответствии с общественными настроениями. Почему вы считаете, что это будет эффективным?



— Мы предложили рассмотреть вариант немецкой модели и намерены обсуждать ее эффективность со всеми религиозными группами.



Согласно правительственным решениям, только четырем религиозным конфессиям, компенсируют ущерб нанесенный при советской власти. Однако тогда пострадали представители гораздо большего числа конфессий, поэтому такая сегрегация носит дискриминационный характер.



Эта модель была бы справедливой, так как, если я являюсь мусульманином, я должен иметь возможность финансировать из своих налогов, то религиозное объединение, к которому я принадлежу. Согласно этому принципу, православной церкви может достаться больше, так как официально 84 процента населения — православные христиане. Учитывая авторитет церкви и патриархии, думаю, что очень много людей захотят, что бы их деньги перечислялись церкви. «Лело» считает патриархию очень важным актором в жизни нашей страны.



— Вы поддерживаете упразднение Агентства по делам религий. Каких результатов вы ожидаете от упраздения?

— Это агентство должно быть упразднено, потому что Агентство по делам религий использует вредоносные подходы, и это агентство ничего не делает для достижения религиозного равенства.

Это агентство оценивает религиозные меньшинства с точки зрения безопасности, а не с точки зрения равенства. Оно создано только для того, чтобы вмешиваться в деятельность различных религиозных общин и проводить интересы государства.



ЕНД: Патриархия никогда не поддерживала Саакашвили



Мирдат Камададзе занимает 37-е место в парламентском списке «Объединенной оппозиции».



— Ваша политическая команда имела возможность защищать принципы секуляризма на практике, и признаки отмечались в период после «революции роз». Однако, как только у вас возникали проблемы с политическим рейтингом, вы попытались использовать церковь. Мы помним джипы подаренные высшим церковным иерархам, передачу земель и прочего имущества Патриархии, увеличение финансирования…Нынешние извинения Саакашвили, включают извинения за эту тактику или отрицание интересов религиозных меньшинств?



— Михеил Саакашвили конкретно сказал, о чем идет речь в извинениях, в основном о том, что правосудие в стране действительно не было свободным.



В основе любой проблемы, на мой взгляд, лежит правосудие, когда в стране будет свободная, независимая судебная система, тогда проблемы, в которых обвиняли «Национальное движение», будут сняты.



— Должно ли извинятся «Национальное движение» за тактику, которую в период своего правления они применяли в отношении религиозных организаций?



— Когда Саакашвили в 2012 году уступил власть и пришел Иванишвили, весь патриархат встал на сторону Иванишвили. Влиятельные священнослужители не на всех выборах поддерживали Саакашвили … Когда Саакашвили оказался в политическом кризисе, духовенство его не поддержало. Фактически Бидзина Иванишвили пришел к власти при поддержке Патриархии.



Помните, что сказал преподобный Якоб: «Националы не попадайтесь мне на узкой дороге». На самом деле то, что называется силой, влиятельной силой Патриархии, она всегда была направлена против Саакашвили.



— В частности, какие шаги необходимо предпринять для достижения религиозного равенства? Например, должна ли религиозная организация финансироваться из бюджета?



— Мы платим большие суммы из бюджета, а церковный бизнес непрозрачен. У нас есть одна религиозная организация, которая находится в особом привилегированном положении, но обладать историческими заслугами, не означает угнетать других людей и по каким-либо причинам, дискриминировать их. Был факт, когда в Кобулети свиную голову повесили на дверях здания, где предполагается открыть медресе, когда в Чела с мечети сняли минарет, было много плохих шагов, и реакция правительства не была адекватной.



Деньги, которые мы вносим в бюджет, должны быть потрачены на решение вопросов, важных для повседневной жизни, что касается моего духовного, внутреннего религиозного, если я хочу за это платить, я должен платить лично. Это не должно происходить на уровне налогообложения и принуждения. Ни одна религиозная организация не должна финансироваться из бюджета.



— Это ваша личная позиция, но мы не в курсе позиции партии — вы не затрагиваете вопрос религии в предвыборной программе.

— Конкретного решения пока не нет, это мое личное мнение, партия обсудит эту тему.



— Почему вы до сих пор не обсуждали этот вопрос?

— Наша позиция была публично озвучена, независимо от религиозной принадлежности, притеснение людей недопустимо … Я не знаю точно, когда была разработана программа, я не могу вам сказать, почему они не работали над вопросом финансирования религиозных организаций, другие вопросы были приоритетными на этом этапе.



Европейская Грузия: Религиозные организации должны финансироваться теми, кто этого желает



На вопросы ответил Тариэл Накаидзе, номер 5 в парламентском списке «Европейской Грузии».



— Принцип секуляризма активно нарушала власть, которую также представляли ваши нынешние лидеры. До этих пор вы возглавляли Союз мусульман. Почему вы поверили, в то что их позиция изменилась?



— У предыдущего правительства была эта проблема, использование церкви тоже было. «Европейская Грузия» — сторонница защиты принципов секуляризма.



В последние годы я борюсь за то, чтобы наша страна была максимально секулярной, государство должно делать свое дело, религия — свое, и не должно правительство вмешиваться в дела религии.

При прежней власти было вмешательство, особенно в отношении мусульманской общины, мусульманское отделение было создано тогдашней Службой безопасности Грузии, и тогдашнее правительство внесло в это большой вклад.



Открыто говорят об ошибках, допущенных за время пребывания у власти, эта команда берет на себя ответственность за ошибки, которые были допущены в этот период, а также благие дела, которые были сделаны тогда.



— Какую модель вы предлагаете? Как добиться религиозного равенства?

— Религиозные организации должны быть свободными и контролироваться только в законодательных рамках. Наша позиция состоит в том, что религиозные организации должны финансироваться пропорционально, то есть теми, у кого есть желание это делать. Это приемлемо практически для всех религиозных организаций. Мы не поддерживаем дотационное финансирование, которое создает множество проблем.





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