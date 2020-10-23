

MDF: В 2019 году государством самый большой контракт был подписан с «Имеди»

23.10.2020 11:59





Фонд развития СМИ (MDF) опубликовал исследование данных о финансовой прозрачности СМИ за 2019 год. Согласно отчету, среди телевидений самый бюджетный контракт на сумму 997616 лари был подписан с «Имеди», а среди региональных вещателей, как и в 2016-2018 годах, - с телекомпанией «Квемо Картли» (220 000 лари), что составляет 90% от общего дохода компании. Среди радиостанций самый крупный бюджетный контракт был подписан с холдингом Fortuna (46 856 лари);



Среди онлайн СМИ (349 275) наибольшая доля приходится на интернет-издания холдинга «Палитра Медиа», печатные издания - газета «Резонанс» (72 593), а на региональные - газета «Боржоми» (25 000);



В 2019 году доход телевизионных вещателей составил 139 миллионов лари, что на 3 миллиона лари больше, чем в 2018 году. Рост дохода был обусловлен за счет появления на рынке двух новых оппозиционных телеканалов «Главного канала» и «Формулы», а также первоначальных инвестиций владельцев.



В исследовании отмечается, что на телевизионном рынке наибольшая доля приходится на общественную вещательную компанию (51 миллион лари), а из частных телевидений, первые два места занимают телекомпании проправительственной редакционной политики - «Имеди» (26,7 миллиона) и «Рустави-2» (23,1 миллиона). Смена владельца «Рустави-2» произошла именно в июле 2019 года.



Если посмотреть на динамику последних лет (2016-2019), доля общественного вещателя на рынке растет, а доход «Рустави-2» снижается, небольшое снижение происходит и в случае ТВ Имеди, а в случае с ТВ Пирвели на лицо небольшой и постепенный рост.



Согласно MDF, основным источником доходов «Объектив ТВ» в 2019 году, как и в предыдущие годы являются пожертвования, что составляет 90,8% от общего дохода. Пятилетнее наблюдение за телеканалом показывает, что он становится все более зависимым от дотаций, а источники финансирования непрозрачны. За последние годы (2015-2019 годы) общая выручка телекомпании выросла вдвое. Общий доход региональных телевидений составил 10 342 437 лари, наибольшая доля из которого – 74,7% - приходится на общественный вещатель Аджарии.



В 2019 году доход от радиостанций по сравнению с 2018 годом снизился на 0,5 миллиона лари. Как и в предыдущие годы, на рынке по-прежнему доминировал радио-холдинг «Фортуна». Наибольшая доля региональных радиостанций – 53,1% - приходится на общественное радио Аджарии.



В 2019 году бюджетные организации заключили со СМИ договор на оказание рекламных и информационных услуг на сумму 6 581 303 лари, из которых 31% приходится на национальные и смешанные телевизионные каналы; 27,7 % – на интернет-СМИ; 16,1 % - на социальные СМИ; 12,2% – на региональное телевидение; 6,4 % – на печатные СМИ; 4,2 % – на смешанные контракты; а 2,4% были распределены на радио.



Согласно отчету, самую дорогостоящую рекламу в социальных СМИ разместила администрация Национального туризма Грузии (397 500 лари), за которой следует агентство развития общественных коммуникаций мэрии Тбилиси (170 000 лари).



Опубликованный Фондом развития СМИ в 2019 году отчет о финансовой прозрачности, с одной стороны, касается доходов, заявленных вещательными СМИ на основании законодательства, с другой стороны, практики распределения бюджетных средств в средствах массовой информации для распространения информации и рекламы. А также расходов бюджетных средств на социальные СМИ, в том числе контракты, по которым отдельные СМИ отвечают за размещение материалов в различных группах и страницах Facebook.





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