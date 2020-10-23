

MDF: Госведомства на деньги бюджета размещали информацию на страницах сторонников «Мечты»

23.10.2020 12:07





Фонд развития СМИ (MDF) опубликовал исследование данных о финансовой прозрачности СМИ за 2019 год.



В отчете, с одной стороны, речь идет о доходах, декларируемых вещательными СМИ на основании законодательства, с другой стороны, о практике распределения бюджетных средств в средствах массовой информации в целях распространения информации и рекламы.



Согласно исследованию, в 2019 году были выявлены агентства, в которых государственные ведомства на деньги бюджета распространяли информацию на страницах сторонников правящей партии. Также при анализе данных по бюджетным контрактам на 2019 год было выявлено несколько новых тенденций:



Были выявлены три онлайн-агентства - Guardian.ge, For.ge и Stv.ge, которые по контрактам, заключенными с бюджетными организациями наряду с распространением информации, должны были по заказу государственных ведомств делиться материалами на различных Facebook группах и страницах.



Из документов, полученных от государственных учреждений выясняется, что 3 онлайн-агентства взяли на себя обязанность делиться информацией в общей сложности в 20 группах и на 7 страницах Facebook. Кроме того, в ответе муниципалитета Ахалкалаки указано, что «агентство открытых источников», которое насчитывало 300 425 членов, в настоящее время не не обнаруживается, а в указанных группах до 2019 года было почти вдвое больше членов, пока Facebook многих из них удалил.



Административные органы Guardian.ge и Stv.ge обязывались размещать информацию на бюджетные средства на таких страницах и группах сторонников правящей партии, как «Друзья Бидзины Иванишвили в Facebook», «Кахи Каладзе - мэр Тбилиси», «Бидзина Иванишвили - мой соотечественник», «премьер Ираклий Гарибашвили и актуальные темы» и другие.



В информации, предоставленной муниципалитетом Хоби указана «Это Грузия», где за размещение информации отвечает stv.ge, является закрытой группой в Facebook, которая, предположительно связана с «Альянсом патриотов». В предоставленном письме мэрии Ахалкалаки указана Facebook-группа «Единое национальное движение 2015», где за размещение информации отвечает Guardian.ge, по всей видимости связанное с «Национальным движением».



For.ge и связанные с ней страницы и группы Facebook, которые получают бюджетные контракты, а также страница, созданная против оппонентов властей – «Закончим» -организованно распространили и спонсировали видео, дискредитирующее неправительственные организации в социальных сетях, под заголовком «Как Национальное движение захватило неправительственный сектор». Данный фильм также в одностороннем порядке освещали телекомпании проправительственной редакционной политики «Имеди» и «Pos TV», агентства PIA, «Маршалпресс», «Репортер», «Грузинское мнение».



На фоне позитивного освещения кандидата в мажоритарные депутаты от правящей партии Зугдиди, stv.ge, которая отвечает за размещение информации в различных группах Facebook по бюджетным контрактам, публикует дискредитирующие материалы кандидатов от оппозиционной партии со следующими заголовками: «Охотник за коровами и бюджетный вор» - как отзываются о кандидатуре Гиги Угулава в социальной сети?», «Кандидат от «Националов» до встречи с избирателями покупает наряды вместе с женой», «Уполномоченные села заявляют, что они не нуждаются в адвокатуре «Лело», «Националы» выдвинули находящегося на карантине Малхаза Джалагония, кандидатом в депутаты Зугдиди».



«Также, как и в практике 2014-2018 годов, в 2019 году было выявлено несколько СМИ, с которыми, как и в предыдущие годы, сотрудничали бюджетные организации, а некоторые из них отличаются антизападной редакционной политикой, дезинформацией и разжиганием ненависти», - говорится в исследовании MDF.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





