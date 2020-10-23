

Гамкрелидзе: Согласно нашему внутреннему светофору, мы перешли из оранжевой в красную зону

23.10.2020 15:56





Согласно нашему внутреннему светофору, мы перешли из оранжевой в красную зону, - заявил руководитель Национального центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе на сегодняшнем брифинге.



По его же словам, рост числа случаев инфицирования продолжится и пик будет приблизительно во втору-третью неделю ноября.



«По общему показателю и с учетом того, что в сентябре в Грузии было 1500 инфицированных, у нас один из хороших показателей. За последние две недели прирост инфицирования на 100 тысяч населения составил 26., т.е. согласно нашему внутреннему светофору, мы перешли из оранжевой в красную зону.



В соответствии с кумулятивным показателем, по подсчетам, производимым Европейским центром контроля заболеваний, мы тоже превысили 300, однако у нас хороший показатель в плане тестирования. На миллион населения у нас 213 тысяч тестов. Ежедневный показатель у нас приблизительно в пределах 10 тысяч, что для этого периода, для эпидемии такого масштаба хорошо», - заявил Гамкрелидзе.



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