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Гамкрелидзе: Согласно нашему внутреннему светофору, мы перешли из оранжевой в красную зону
23.10.2020 15:56
Согласно нашему внутреннему светофору, мы перешли из оранжевой в красную зону, - заявил руководитель Национального центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе на сегодняшнем брифинге.
По его же словам, рост числа случаев инфицирования продолжится и пик будет приблизительно во втору-третью неделю ноября.
«По общему показателю и с учетом того, что в сентябре в Грузии было 1500 инфицированных, у нас один из хороших показателей. За последние две недели прирост инфицирования на 100 тысяч населения составил 26., т.е. согласно нашему внутреннему светофору, мы перешли из оранжевой в красную зону.
В соответствии с кумулятивным показателем, по подсчетам, производимым Европейским центром контроля заболеваний, мы тоже превысили 300, однако у нас хороший показатель в плане тестирования. На миллион населения у нас 213 тысяч тестов. Ежедневный показатель у нас приблизительно в пределах 10 тысяч, что для этого периода, для эпидемии такого масштаба хорошо», - заявил Гамкрелидзе.
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