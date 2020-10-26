

Гамкрелидзе: Думаем, пик распространения коронавируса будет во второй, третьей неделе ноября

26.10.2020 12:35





По словам главы Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, с использованием различных моделей прогнозирования пик распространения коронавируса в Грузии ожидается во второй-третьей неделе ноября.



По его словам, тенденция увеличения числа случаев продолжится. Гамкрелидзе говорит, что на данный момент процесс управляемый.



«Статистика на данном этапе растет. Используя разные модели прогнозирования, которые мы делаем, мы в основном опираемся на три модели. Мы думаем, что пик у нас будет где-то во второй или третьей неделе ноября, поэтому ежедневная тенденция роста продолжится. Главное, что этот процесс пока все еще управляем и полностью должен быть управляемым», — заявил Гамкрелидзе.



По словам Гамкрелидзе, из 18 782 активных случаев 25 процентов находятся в стационаре.



«Желательно, чтобы процент перевода в стационар был в пределах 15-20 процентов», — добавил Гамкрелидзе.



Он также рассказал об анализе, проведенном Международным институтом измерений глобального здравоохранения в европейском регионе.



«Еженедельно высчитывается смертность. Это очень интересный факт, что ковид стал третьей по значимости причиной смерти за последнюю неделю после ишемической болезни сердца и инсульта», — заявил Гамкрелидзе.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





