

На акции протеста в Тбилиси задержаны члены партии «Грузинский выбор»

26.10.2020 17:55





Полиция задержала лидера партии «Грузинский выбор» Бежана Гунава и еще двух членов партии Гочу Пурцелиани и Георгия Шаврешиани на акции у здания Службы государственного аудита.



Представители партии «Грузинский выбор» проводили акцию под названием «Черные деньги» — они утверждают, что в предвыборной кампании используется много незадекларированных средств, то есть «черных денег», чтобы не платить налоги в госбюджет. Представители партии обвинили Службу государственного аудита в халатности и отсутствии реагирования на подобные случаи.



Участники акции были задержаны после того, как Гунава и Шаврешиани стали бросать в здание яйца, а Пурцелиани, несмотря на противостояние полиции, вошел во двор здания.



Гунава также требовал встречи с главой Службы государственной аудита Ираклием Меквабишвили и несколько раз попытался войти в здание, но ему помещала полиция.



Бежан Гунава в последние годы был активистом партии «Альянс патриотов» и участвовал во многих акциях протеста. Неоднократно задерживался за административные правонарушения, неповиновение полиции и мелкое хулиганство. В июне 2020 года Бежан Гунава покинул ряды «Альянса» и создал новую политическую организацию.



Выборы в парламент Грузии состоятся 31 октября. В них участвуют 48 партий и 2 блока. Будет избрано 150 депутатов – 120 голосованием за партии и еще 30 мажоритариев в одномандатных округах. Проходной барьер для партий составит 1%, для блоков – столько процентов, сколько партий в них входит.



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