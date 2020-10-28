

Нидерланды закрылись для граждан Грузии

28.10.2020 13:01





С 27 октября Нидерланды ограничили въезд в страну гражданам Грузии с целью туризма.



С учетом ухудшившейся эпидситуации Нидерланды изъяли Грузию из списка безопасных стран. До этого Грузия относилась к числу "зеленых стран" и с 1 июля ее гражданам был разрешен въезд в Нидерланды.



По новым правилам, в виде исключения в Нидерланды сейчас могут отправиться те граждане Грузии, или постоянно проживающие лица (и члены их семей), у которых есть гражданство Нидерландов (или вид на жительство), стран ЕС или Объединенного Королевства. Также те лица, которые являются гражданами или имеют право на проживание в Норвегии, Исландии, Швейцарии, Монако, Андоре, Сан-Марино или Ватикане.



Въехать на территорию Нидерландов также могут лица, которые имеют долгосрочную визу (MVV), работают в стране (врач, медсестра, водители трейлеров, исследователь и так далее), регулярно пересекают границу (cross-border commuter), трудоустроенные в секторе энергетики, на ветряной электростанции, офшорной компании и так далее.



Во время пересечения границы нужно иметь при себе документы, подтверждающие право въезда на территорию страны. Им, возможно, придется пройти десятидневный карантин.



Ознакомиться с детальной информацией можно на сайте правительства Нидерландов.

В Нидерландах зафиксировано 311 889 случаев коронавируса, из них скончались 7 142 человека.



Что касается Грузии, то здесь эпидситуация ухудшается с каждым днем.



Согласно данным на утро 27 октября правительственного сайте StopCov, с начала пандемии в Грузии коронавирус диагностирован у 32 127 человек. 12 632 пациента выздоровели, 238 скончались.



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