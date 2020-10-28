

Премьер Грузии увидел в ковид-статистике основания для «осторожного оптимизма»

28.10.2020 13:16





Премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании координационного совета отметил, что эта статистика дает основания для «осторожного оптимизма».



«Сегодня основу осторожного оптимизма нам дает рост числа наших выздоровевших граждан. Сегодня эта цифра превысила 2 тысячи. Я еще раз хочу подчеркнуть, что этот процесс полностью управляем, эффективно работает новая модель клинического управления и врачи делают все для того, чтобы беспрепятственно управлять этим процессом в условиях уже довольно большого количества инфицированных», — заявил Гахария.



Премьер отметил, что количество инфицированных растет во всем мире, и особенно в Европе. В Грузии также с каждым днем растет число новых случаев коронавируса, однако по сравнению с другими, по показателю случаев на миллион населения, страна выглядит лучше, отметил Гахария.



Гахария подчеркнул, что в стране продолжается стратегия точечных ограничений и назвал ношение масок и дистанцию критически важными факторами в борьбе с вирусом.



«Чем больше граждан будут носить маски, тем меньше будет необходимости точечных ограничений», — отметил Гахария.



По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья, в Грузии за последние сутки число пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции, достигло 2 197. Общее количество выздоровевших с начала пандемии составляет 14 829, это 44% от зараженных – всего в Грузии зафиксировано 33 858 случаев инфицирования.



За минувшие сутки было проведено 9 126 тестирований. Выявлен 1 731 новый случай коронавируса.



На данный момент в стране 18 750 активных случаев. Из них 4 022 лечатся в клиниках, в Тбилиси – 2012, в Аджарии – 673. 2344 человек находятся в ковид-гостиницах, среди них 824 в Аджарии и 1250 в Тбилиси. 12 384 лечатся дома.



В процентном отношении пациентов с легкой формой заболевания – 87%, с тяжелой – 11%, в критическом состоянии – 2%.



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