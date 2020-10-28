

«Европейская Грузия» утверждает, что правительство планирует объявить локдаун сразу после выборов

28.10.2020 14:23





По информации «Европейской Грузии», правительство со следующей недели планирует объявить локдаун.



Согласно заявлению партии, по данной теме необходимы дебаты, в контексте чего приглашает для дискуссии лидеров «Грузинской мечты» и «Национального движения».



«Согласно имеющейся у нас надежной информации, «Грузинская мечта» планирует объявить локдаун (закрытие) с понедельника (2 ноября).



Этим шагом они собираются создать фон перед вторыми турами, потому что они хорошо понимают, что не выиграют выборы.



По этой теме нужны серьезные дебаты. Приглашаем лидеров «Грузинской мечты» и «Национального движения» для серьезной дискуссии по этой теме в оставшиеся три дня. Просим телеканалы обратить серьезное внимание на эту тему, потому что на весах не только демократическое будущее страны, но и общественное здравоохранение, и благополучие каждого гражданина», - говорится в заявлении «Европейской Грузии».



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