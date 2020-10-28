

ЕНД планирует собраться у парламента 31 октября по окончании выборов

28.10.2020 20:21





Один из лидеров партии "Национальное движение" Заал Удумашвили подтвердил информацию о том, что 31 октября партия планирует провести собрание. Однако, как пояснил Удумашвили на сегодняшнем брифинге, сторонники партии соберутся на проспекте Руставели не с 12:00, как заявили об этом власти, а после 20:00, когда избирательные участки будут уже закрыты.



По словам Заала Удумашвили, они хотят вместе отпраздновать победу на выборах.



«Хочу откликнуться на брифинг, проведенный в «Грузинской мечте». Однако в целом сложно назвать брифингом такой формат, который мы видим в «Грузинской мечте» в последние дни, который длится около 2 часов каждый день. Я вообще не вступаю в обсуждение содержания. Все это говорит о том, что «Грузинская мечта» находится в предвыборной агонии перед неизбежным поражением.



Мамука Мдинарадзе заявил сегодня, что «Национальное движение» планирует собраться на проспекте Руставели 31 октября с 12:00 и провести многотысячную акцию, что является явной ложью. «Грузинская мечта» либо не извлекает содержания из прочитанного, либо сознательно вводит общество в заблуждение. Действительно в мэрию от нашего имени подана заявка на 31 октября, но мы планируем собрание на проспекте Руставели не с 12:00 утра, а после 20:00 вечера. После того, как закроются избирательные участки. Мы планируем вместе с населением следить за тем, как протоколы выборов поступают в ЦИК, и, самое главное, вместе отметить победу», - сказал Удумашвили.



По его словам, в заявке указано 12:00, потому что в это время на проспект Руставели прибудет технический персонал для планирования мероприятия.



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