МВД Грузии опровергло сообщения о появлении Бадри Эсебуа в Зугдиди

29.10.2020 15:42

СОВА



Министерство внутренних дел Грузии опровергло сообщения оппозиционного телеканала Mtavari Arkhi о появлении в Зугдиди грабителя Бадри Эсебуа. По данным МВД, распространенные каналом кадры с камер видеонаблюдения были сделаны 6 октября, а не 27-го.



Ранее Mtavari Arkhi сообщил, что в то время, как в Зугдиди проходили оперативно-розыскные мероприятия, подозреваемый в ограблении Bank of Georgia находился в городе. В распоряжении телекомпании оказались кадры, на которых видно, как Эсебуа свободно передвигается по центральной улице Зугдиди.



Напомним, ранее МВД подтвердило, что человеком, ворвавшимся 21 октября в филиал Bank of Georgia, является именно Бадри Эсубуа. Замминистра Владимир Борцвадзе заявил, что злоумышленник находится в бегах. В целях определения его местонахождения проводятся оперативно-розыскные мероприятия.



Информацию о том, что злоумышленник сразу после поимки смог сбежать от сотрудников правоохранительных органов, которую ранее распространил оппозиционный телеканал Mtavari Arkhi, Борцвадзе категорически опроверг.



Напомним также, что днем 21 октября мужчина в маске ворвался в зугдидское отделение Bank of Georgia. Вооруженный автоматом, пистолетом и ручной гранатой, он взял в заложники сотрудников и посетителей и потребовал 500 тысяч долларов и безопасный коридор для отступления. Требования злоумышленника были выполнены, после чего он скрылся в неизвестном направлении.



