

Заал Удумашвили: 31 октября мы все напишем новую страницу в истории Грузии

29.10.2020 20:29





«31 октября мы все напишем новую страницу в истории Грузии», — заявил один из лидеров «Единого национального движения» Заал Удумашвили во время выступления на итоговой предвыборной акции «Национального движения — Силы в единстве» на площади Свободы.



По его словам, население требует перемен. Удумашвили подчеркнул, что каждый должен прийти на избирательные участки 31 октября и сделать свой выбор.



«Действительно, впереди нас, друзья, исторические выборы. Теперь нужно сплотиться в один кулак и выразить нашу волю, верю, что так и будет, вы даете мне основание так говорить, потому что вас столько собралось на этой площади. 31-го мы должны как один пойти на выборы и выразить свою непоколебимую волю. Наш народ требует изменений, наше население заслуживает изменений. До победы осталось два дня, и я уверен, что всего за два дня, в восемь часов вечера, мы вместе отпразднуем победу Грузии», — заявил Удумашвили.





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