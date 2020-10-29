

Почти 3 тысячи дней, 70 тысяч часов мы терпели в Грузии нововведенное крепостничество - Гр. Вашадзе

29.10.2020 20:52





Объединенная оппозиция 31 октября идет на выборы с проанализированными ошибками, с осознанным опытом и точно намеченным планом на будущее, - заявил председатель «Национального движения» Григол Вашадзе, выступая с речью на акции на площади Свободы в Тбилиси.



Как отметил Вашадзе, на выборах на власть обрушатся гнев и моральное порицание грузинского народа.



«8 лет, почти 3 тысячи дней, 70 тысяч часов мы терпели в Грузии нововведенное крепостничество. Подошло же к горлу? 31 октября мы ведь свергнем крепостничество? Ведь вернем Грузии будущее, вернем нашим детям перспективу, нормальные школы, здравоохранение, медицину, и то уважение, которое было к нашей родине и которое так бессмысленно разбазарило это якобы правительство… Объединенная оппозиция идет на выборы с проанализированными ошибками, с осознанным опытом и точно намеченным планом на будущее», - заявил Вашадзе.



Он раскритиковал политику нынешних властей.



«Те, кто 8 лет пил кровь нашей родины, в чьи бездонные карманы оседали бюджетные деньги, кто украл будущее у наших детей, их ждет гнев и моральное порицание грузинского народа», - заявил Вашадзе.



31 октября пройдут выборы в парламент Грузии.



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