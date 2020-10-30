

IRI представил рекомендации с целью поддержки дальнейшего улучшения избирательных процессов

30.10.2020 13:44





С целью поддержки дальнейшего улучшения избирательных процессов Грузии, международный республиканский институт представил краткосрочные рекомендации. IRI предоставил рекомендации как правительственным ведомствам, так и в адрес СМИ.



• В целях защиты здоровья и безопасности каждого избирателя в Грузии, должностных лиц на выборах и политических деятелей, избирательная администрация и государственные ведомства здравоохранения должны продолжать информировать общественность о процедурах голосования и мерах безопасности /санитарии во время пандемии Covid-19. Кроме того, все политические партии и их сторонники должны соблюдать правила охраны здоровья и безопасности, установленные в день выборов.



• Правительство, Центральная избирательная комиссия, Служба государственного аудита и межведомственная комиссия по свободным и справедливым выборам в непрерывном режиме должны усилить и представить общественности ареал полномочий и ответственности государственных служащих, и запретить их участие в партийной деятельности, а также возможности злоупотребления ими административного ресурса. С целью повышения прозрачности и подотчетности важно, чтобы факты использования подтвержденных административных ресурсов были открытыми и санкционированными.



• Во избежание чрезмерной зависимости от внешних источников, для изучения финансов кампании, государству следует вкладывать больше ресурсов в укрепление службы государственного аудита, для того, чтобы служба могла основательно и профессионально расследовать факты финансирования кампании, штрафовать правонарушителей и публиковать результаты аудита своевременно и прозрачно.



• Правоохранительные органы должны оперативно расследовать и своевременно применять санкции в отношении тех правонарушителей, действия которых связаны с подкупом, с нецелесообразным использованием административного ресурса, нарушениями на выборах, в том числе насилие в отношении журналистов.



• Жалобы, которые с работой избирательной администрации, должны быть рассмотрены другим компетентным ведомством, который имеет соответствующие правовые ресурсы, ресурсы и экспертизу для рассмотрения и разрешения жалоб. В долгосрочной перспективе система избирательных споров должна быть пересмотрена таким образом, чтобы у избирательных комиссий нижнего уровня было бы достаточно ресурсов для быстрого устранения нарушений во время выборов.

IRI также издал рекомендации и для СМИ:



• Действующие в Грузии средства массовой информации должны принять необходимые меры для защиты и сохранения роли подлинно независимых СМИ в демократическом обществе.



• Для снижения восприятия политической предвзятости и повышение доверия к институтам СМИ, общественный вещатель Грузии должен принять меры, чтобы обеспечить беспристрастность телевизионного содержания и привлечь широкую аудиторию.





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