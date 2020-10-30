

Гахария: Системного «локдауна» в масштабе страны не будет

30.10.2020 16:57





Системного «локдауна» в масштабе страны не будет, будут точечные ограничения, по конкретным направлениям, - об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.



Он отметил, что разговоры о «локдауне» в предвыборном контексте это еще один пример того, как определенные политические силы используют такие вопросы, чтобы получить голоса.



«В предвыборном контексте было много разговоров касательно «локдауна». Хочу сказать, что это еще один пример, как за несколько дней до выборов безответственная политическая сила или силы используют вопросы, важные для наших граждан, чтобы за этот короткий период времени получить голоса. Еще раз подчеркну, что системного «локдауна» в масштабах страны не будет. Будут точечные, конкретные направления, но сисистемных, в масштабе всей Грузии не будет и не может быть.



Я легко объясню почему - потому что наша победа в борьбе с эпидемией отныне уже имеет цену только в том случае, если мы нанесем минимальный ущерб экономике. Вирус пройдет, мы победим эпидемию, и быстрое восстановление экономики нашей страны станет приоритетом номер один. Я очень хорошо помню, как во время первой волны некоторые спекулировали о количестве тестов, быстрых тестов и т.д. Время все показало. Точно так же будет и во время второй волны. Эффективность второй волны в мире будет глобально оцениваться по нескольким критериям и сохранение экономического ресурса, минимальный ущерб экономике будет наверное одним из таких важных критериев», - заявил Гахария.



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