

Капанадзе: 8 ноября будет общая акция, наше требование – проведение досрочных выборов

02.11.2020 12:27





По заявлению одного из лидеров «Европейской Грузии» Серги Капанадзе, анонсированная на 8 ноября акция будет общенациональным протестом. Как отметил Капанадзе, главным требованием участников акции будет проведение досрочных выборов.



«Это будет акция всех тех людей, которые недовольны масштабным воздействием на избирателей, фальсификацией и насилием, что сопутствовало выборам 31 октября. Это будет акция не отдельно взятой партии. Это будет общенациональная акция, и она не будет связана ни с одной из партий. Это право народа опротестовать то, что происходит. Наше требование – проведение досрочных выборов с соблюдением тех правил, которые сейчас были нарушены и что главное, не в условиях той избирательной администрации, которая нынче все это сделала. Вот таково требование», - заявил Капанадзе.



Для справки, представители оппозиционных партий анонсировали на воскресенье, 8 ноября, в 15:00, масштабную акцию.



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