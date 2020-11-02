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Министр экономики Грузии перешла на самоизоляцию
02.11.2020 12:39
Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава находится на самоизоляции, об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как говорится в сообщении, причина самоизоляции - тесный контакте министра с инфицированным COVID-19.
"Из-за тесного контакта с инфицированным министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава перешла на самоизоляцию. На данном этапе у нее нет симптомов, типичных для COVID- 19, она чувствует себя хорошо", - говорится в сообщении.
Накануне стало известно, что в режим самоизоляции перешел премьер-министр Грузии Георгий Гахария из-за того, что он контактировал с зараженным коронавирусом сотрудником. COVID-19 установлен и у двух его телохранителей.
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