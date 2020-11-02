

Хоштария: второго тура, проведенного этими властями не будет, мы его не примем

02.11.2020 15:22





Елена Хоштария, член «Европейской Грузии» и общий кандидат от оппозиции в округе Ваке заявила на брифинге, проведенном в офисе партии, что они не признают легитимность выборов и проведенного властями второго тура.



«У нас очень твердая и единая позиция, что эти выборы не являются легитимными. Соответственно очевидно, что мы не собираемся входить в нелегитимный парламент. Это очень значимое заявление о борьбе, что мы не собираемся смириться с тем, чтобы Бидзина Иванишвили крал бы у нас такой институт, как выборы. Много обсуждать не нужно, что этими властями второй тур не будет проведен, его не будет, мы его не принимаем, потому что, мы в целом не принимаем правила этой игры. Ни в виде второго тура, ни в виде вхождения в этот нелегитимный парламент. Очевидно, вторые туры не проведутся», - сказала Хоштария.



Партия «Европейская Грузия» обратилась к другим оппозиционным партиям и выразила надежду, что вскоре и от них будет услышан план действий.



Волна протестов на улицах столицы началась после того, как Центральная избирательная комиссия опубликовала первичные результаты парламентских выборов 2020 года. На данный момент по всей стране подсчитано 100% голосов, и данные выглядят следующим образом:



Грузинская мечта - 48,15%

ЕНД - сила в единстве - 27,14

Европейская Грузия - 3,78%

Лело - 3,15%

Стратегия строитель - 3,15%

Альянс патриотов - 3,14%

Гирчи - 2,86%

Граждане - 1,33%

Лейбористская партия - 1%

Из 30 в 16 мажоритарных округах пройдут вторые туры.

В том числе и в округе Ваке, где по данным ЦИК, кандидат от правящей партии Нодар Турдзеладзе получил 42,24%, а Елена Хоштария - 35,55%.





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