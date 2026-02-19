Представителю Цхинвали в Тирасполе запретили въезд в Молдову

19.02.2026 12:38





Представителю самопровозглашенной республики Южная Осетия (Цхинвальский регион Грузии) в Приднестровье Виталию Янковскому недавно запретили въезд на территорию Республики Молдова сроком на пять лет. Об этом, в частности, сообщило молдавское издание IPN.



Представители пограничной полиции заявили, что по результатам проведённых проверок Виталий Янковский был признан нежелательным лицом на территории Республики Молдова в соответствии с законом о режиме иностранцев в стране.



В Цхинвали решение Кишинева пока не комментировали.



В 2017 году Янковского на эту должность назначил занимавший тогда пост главы югоосетинского МИД Мурат Джиоев.



С 1996 года Янковский занимал различные должности в правительстве непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), в том числе был заместителем министра иностранных дел и руководителем аппарата правительства. В августе–ноябре 2008 года находился в Цхинвали в качестве «командира приднестровского добровольческого аварийно-спасательного отряда».



В январе текущего года в Тирасполе он провёл встречу с главой приднестровского МИДа Виталием Игнатьевым. Стороны «подвели итоги двустороннего взаимодействия в 2025 году» и отметили «значительный потенциал для активизации сотрудничества в различных сферах», «несмотря на существующие логистические и иные сложности».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





