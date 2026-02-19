|
Бачиашвили вчера покинул пенитенциарное учреждение - адвокат
19.02.2026 12:39
Адвокат бывшего руководителя «Фонда соинвестирования» Георгия Бачиашвили — Леван Махарашвили заявил, что на основании процессуального соглашения Бачиашвили вчера покинул пенитенциарное учреждение.
По его словам, по всем трём уголовным делам в отношении Бачиашвили были заключены отдельные процессуальные соглашения. Кроме того, в отношении родителей Георгия Бачиашвили уголовное преследование прекращено.
«С Георгием Бачиашвили было оформлено процессуальное соглашение, на основании которого он вчера покинул пенитенциарное учреждение. По каждому из трёх уголовных дел в его отношении были заключены отдельные соглашения. Параллельно гражданское дело, существовавшее между ним и потерпевшим, завершилось на основании акта о примирении. Что касается дела родителей Бачиашвили, уголовное преследование в отношении обоих прекращено, и они больше не находятся в розыске. В итоге Бачиашвили назначено наказание в виде одного года условного лишения свободы, а также дополнительное наказание — штраф в размере 50 000 лари», — заявил адвокат Леван Махарашвили.
Для справки: бывший руководитель «Фонда соинвестирования» Георгий Бачиашвили 10 марта 2025 года был приговорён к одиннадцати годам лишения свободы по делу о присвоении криптовалюты основателя партии Грузинская мечта Бидзина Иванишвили.
Служба государственной безопасности Грузии задержала Георгия Бачиашвили 27 мая 2025 года.
Процессуальное соглашение с бывшим руководителем «Фонда соинвестирования» Георгием Бачиашвили было оформлено 18 февраля текущего года.
