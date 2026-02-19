В Тбилиси найдена считавшаяся пропавшей гражданка Латвии

В Тбилиси нашли 24-летнюю гражданку Латвии Эвелину Смирнову, которая несколько дней считалась пропавшей. Информацию грузинской службе Радио Свобода подтвердили в Министерстве внутренних дел Грузии, отметив, что никто не задержан, поскольку признаков преступления выявлено не было. Мать Эвелины Смирновой, Нания Петрова, в разговоре с Радио Свобода заявила, что ей не ясно, что произошло на самом деле, и она не верит, что её дочь отсутствовала четыре дня по собственной воле:



«Мы просили полицию до нашего приезда в Грузию перевезти мою дочь в клинику. Я не знаю, чем её могли одурманить, возможно, наркотиками… Полиция говорит мне, что она в адекватном состоянии, но мы не знаем, что с ней произошло. Отпустили человека, с которым она находилась в течение последних четырёх дней. Мы просили полицию перевезти мою дочь либо в клинику, либо в посольство Латвии, но мне сказали, что она совершеннолетняя и её должны отпустить».



Мать девушки сообщила, что её дочь покинула отделение полиции вместе со своим молодым человеком, однако сейчас с ним не находится.



Семья разыскивала пропавшую в Тбилиси 24-летнюю гражданку Латвии Эвелину Смирнову с 15 февраля. Информация о её исчезновении изначально появилась в соцсетях – её распространил брат девушки в группе проживающих в Тбилиси мигрантов Expats in Tbilisi. Эвелина и её молодой человек прибыли в Грузию 12 февраля и планировали вернуться вечером 18 февраля.



Друг Эвелины 18 февраля рассказал грузинской службе Радио Свобода, что в воскресенье, 15 февраля, они отправились в Сигнахи на «винную экскурсию». Вернувшись из Кахети, они решили зайти в магазин у станции метро Авлабари. Именно в этот момент он потерял Эвелину из виду:



«Когда я вышел из магазина, Эвелины уже не было. Я ждал, но она не появилась. На записях с камер наружного наблюдения, которые мы просмотрели вместе с полицией, видно, что она уходит с незнакомым мужчиной. Она не говорила, что знает кого-то в Грузии. На видео видно, что она как будто спокойно следует за мужчиной. Момента насилия не видно», - рассказал он.







