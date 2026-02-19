|
Кобахидзе: Важно предотвращать злоупотребления видами на жительство
19.02.2026 14:53
По словам Ираклия Кобахидзе, политика будет ужесточена, чтобы предотвратить злоупотребление разрешениями на проживание для студентов. Об этом он заявил во время сессии парламента по вопросам миграции.
Премьер-министр пояснил, что на практике имеется множество случаев, когда лица получают разрешения на обучение, но не приезжают в Грузию с целью обучения.
«Что касается планов на будущее, то в настоящее время готовится ряд законодательных инициатив; я не буду сейчас вдаваться в подробности. Как только пакет будет готов, мы сообщим вам подробности и представим соответствующий пакет.
Очень важно предотвратить злоупотребление видами на жительство для студентов. В этой области сложилась проблемная практика: было множество случаев, когда человек фактически не находился в Грузии с целью обучения, но ему все равно выдавали вид на жительство. Такие случаи будут сведены к минимуму, а политика в этом отношении будет максимально ужесточена.
База данных иностранцев будет усовершенствована. Наше желание и цель — создать комплексную базу данных, которая будет содержать информацию обо всех иностранцах в Грузии. Естественно, это также очень важная мера, которая дает нам возможность бороться с нелегальной миграцией», — сказал Кобахидзе.
