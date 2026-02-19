«Сила народа» критикует ограничения по импорту авто в Грузию

Депутат парламента Грузии, один из лидеров партии «Сила народа» Дмитрий Хундадзе выступил против решения властей о запрете импорта автомобилей старше шести лет.



«Решение о запрете автомобилей старше шести лет лишено всякой логики и должно быть пересмотрено», – написал он на своей странице в Facebook.



Хундадзе подчеркнул, что мера не улучшит экологическую ситуацию, а лишь продлит срок эксплуатации уже находящихся в стране машин. Он отметил, что запрет не затрагивает грузовой транспорт и спецтехнику, которые особенно вредят экологии, и что нововведение создаст дополнительное бремя для жителей регионов с плохо развитым общественным транспортом, а также для граждан с низкими и средними доходами и автоимпортеров.



По решению правительства, с 1 апреля 2026 года в Грузии запретят ввоз, а также первичную и временную регистрацию легковых автомобилей категории M1 старше шести лет. Ограничения не коснутся транспорта, ввозимого для реэкспорта или транзита без права регистрации в Грузии, а также электромобилей.

Власти объясняют регуляции необходимостью улучшить экологическую ситуацию и повысить безопасность дорожного движения. Среди причин также называют быстрый рост автопарка.

За последнюю неделю это уже второй случай, когда Хундадзе публично критикует решения правительства премьера Ираклия Кобахидзе. Несколько дней назад он указывал на «недочеты» в кадровой политике, особенно возмущаясь тем, что без должностей осталась «старая гвардия» правящей команды – люди, «которые стояли с господином Бидзиной с самого начала, несмотря на серьезные риски».



Хундадзе не не задал Кобахидзе ни одного острого вопроса, когда накануне премьер выступал в парламенте.



«Сила народа» была основана в августе 2022 года как общественная организация депутатами, вышедшими из фракции «Грузинская мечта». Именно «Сила народа» впервые публично озвучила идеи, которые позже легли в основу закона об «иноагентах». К группе принадлежал Михаил Кавелашвили, назначенный президентом Грузии в конце 2024 года.



В парламент 11-го созыва восемь представителей партии прошли по спискам ГМ. Несмотря на это, сегодня «Сила народа» позиционирует себя как независимая оппозиция.



