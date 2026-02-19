Тбилгорсуд оставил в силе заключение в качестве меры пресечения экс-премьеру Гахария

19.02.2026 16:49





Тбилисский городской суд оставил в силе избранную бывшему премьер-министру Грузии Георгию Гахария в связи с т.н. эпизодом Чорчана меру пресечения - заключение.



Решение принял судья Тбилисского городского суда Валериан Бугианишвили.



Данным решением судья удовлетворил ходатайство стороны обвинения.



По заявлению прокуратуры, Георгий Гахария единолично принял решение установить дополнительный полицейский пост вдоль линии оккупации возле села Чорчана. Как поясняет обвинение, упомянутые действия были использованы представителями оккупационного режима в качестве предлога для действий, направленных против территориальной целостности Грузии.



Георгию Гахария предъявлено обвинение по статьям 25, 117, части 3, и статье 333, части 2 УК Грузии, что предусматривает лишение свободы на срок до 13 лет.



Следует отметить, что помимо т.н. эпизода с Чорчана, уголовное преследование в отношении бывшего премьер-министра Георгия Гахария ведется также по второму делу - эпизоду с разгоном акции 20 июня.





