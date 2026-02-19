«Европейские социалисты» предложили создать государственный фармацевтический завод

«Европейские социалисты» выступают с инициативой создать в государстве фармацевтический завод, который будет производить качественные, безопасные и доступные медикаменты, - заявил на брифинге депутат от «Европейских социалистов» Владимир Божадзе.



По его словам, инициатива не предполагает создания сети аптек, однако сети будут обязаны выделять отдельное место для таких медикаментов.



«Цены на медикаменты особенно болезненны. Несмотря на то, что у нас референтные цены на более чем 7000 медикаментов, наиболее остро для населения стоит рост цен на лекарства. Поэтому мы, «Европейские социалисты», выступаем с инициативой создания в государстве фармацевтического завода, который будет производить медикаменты, которые, конечно же, должны обязательно быть качественными, безопасными, эффективными и доступными. Задача государства не будет ориентирована на прибыль, а цены, исходя из качества, будут такими, чтобы быть удивительно доступными для наших граждан. Наша инициатива не подразумевает создания аптечной сети, а лишь производство медикаментов с ответственностью государства гарантии качества. Конечно, все аптечные сети будут обязаны отдельно выделить место для таких медикаментов, где цена будет определяться государством. Возможно, сети также будут устанавливать определенную наценку по согласованию с государством, которая может быть связана с операционными расходами, однако важно, чтобы медикаменты, произведенные государством, были доступны нашим согражданам», - сказал Божадзе.





