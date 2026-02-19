Вольский: Бачиашвили — разумный человек, он понял, что ему следует отказаться от роли политзаключенного

19.02.2026 18:59





«Имеется обоснованные подозрения, что Бачиашвили финансировал деятельность радикальной оппозиции, чтобы избежать ответственности», — заявил первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.



По его словам, Георгий Бачиашвили не был и не мог стать политическим заключённым.



«Бачиашвили признал вину, потому что преступление действительно было совершено, и его преступная деятельность выразилась в конкретных действиях. Есть серьёзные основания полагать, что Бачиашвили финансировал деятельность радикальной оппозиции, радикализм и экстремизм именно для того, чтобы каким-то образом избежать ответственности, которая неизбежно должна была наступить. В Грузии существует практика, согласно которой любой человек, даже в случае причинения серьёзного ущерба, если он возмещает вред и признаёт вину, может рассчитывать на более мягкое применение закона.



Бачиашвили не только не был признан политическим заключённым, но и власти Грузии угрожали обращением в международный суд по этому вопросу. Это не имело перспектив, и сам Бачиашвили это увидел. Он не безрассудный человек, достаточно разумный и понял, что совокупность доказательств приводит к тому, что ему следует отказаться от роли жертвы и лица, задержанного по политическим мотивам. Независимо от того, какую политическую партию вы поддерживаете, нужно открыть глаза и увидеть, что Бачиашвили не был и не мог стать политическим заключённым», — отметил Вольский.







