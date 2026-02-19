|
Ахвледиани встретилась со студентами профессионального училища в Марнеули
19.02.2026 19:44
В районе Квемо Картли государственный министр Теа Ахвледиани встретилась со студентами Марнеульского филиала колледжа «Модус», которые проходят курс грузинского языка перед получением профессии.
Теа Ахвледиани ознакомила участников встречи с основными приоритетами государственной политики гражданского равенства и интеграции и подчеркнула важность повышения уровня владения государственным языком, что создает основу для обеспечения равных возможностей для личностного и профессионального развития.
Встреча прошла при активном участии студентов и преподавателей. Участникам была предоставлена исчерпывающая информация в ответ на заданные вопросы.
«Мы встретились с не говорящими по-грузински студентами профессионального училища «Модус», которые, наряду с выбранной профессией, в первую очередь изучают грузинский язык, что способствует поддержке молодежи и подготовке квалифицированных кадров для местного рынка труда», — сказала государственный министр Теа Ахвледиани.
