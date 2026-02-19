Неизвестные обокрали поликлинику на окраине Тбилиси

Неизвестные похитили оборудование из поликлиники в поселении Лило на окраине Тбилиси, сообщает TV Pirveli.



Инцидент произошел поздно ночью: злоумышленники вынесли портативные компьютеры, ноутбуки и медицинскую технику. Поликлиника, обслуживающая около 7 тыс. жителей, временно приостановила работу.



По информации администрации, преступники проникли через окно второго этажа, предварительно отключив видеонаблюдение. Задержаний пока не было.



Директор учреждения отметила, что это уже третья кража за последнее время; ранее в подобных преступлениях фигурировали несовершеннолетние. На месте работают криминалисты, ведется расследование.





