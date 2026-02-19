Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Неизвестные обокрали поликлинику на окраине Тбилиси


19.02.2026   21:34


Неизвестные похитили оборудование из поликлиники в поселении Лило на окраине Тбилиси, сообщает TV Pirveli.

Инцидент произошел поздно ночью: злоумышленники вынесли портативные компьютеры, ноутбуки и медицинскую технику. Поликлиника, обслуживающая около 7 тыс. жителей, временно приостановила работу.

По информации администрации, преступники проникли через окно второго этажа, предварительно отключив видеонаблюдение. Задержаний пока не было.

Директор учреждения отметила, что это уже третья кража за последнее время; ранее в подобных преступлениях фигурировали несовершеннолетние. На месте работают криминалисты, ведется расследование.


