Неизвестные обокрали поликлинику на окраине Тбилиси
19.02.2026 21:34
Неизвестные похитили оборудование из поликлиники в поселении Лило на окраине Тбилиси, сообщает TV Pirveli.
Инцидент произошел поздно ночью: злоумышленники вынесли портативные компьютеры, ноутбуки и медицинскую технику. Поликлиника, обслуживающая около 7 тыс. жителей, временно приостановила работу.
По информации администрации, преступники проникли через окно второго этажа, предварительно отключив видеонаблюдение. Задержаний пока не было.
Директор учреждения отметила, что это уже третья кража за последнее время; ранее в подобных преступлениях фигурировали несовершеннолетние. На месте работают криминалисты, ведется расследование.
