Сегодня в Вашингтоне состоится первый саммит «Совета мира»


19.02.2026   10:43


Сегодня в Вашингтоне состоится первый саммит «Совета мира». По словам пресс-спикера Белого дома Кэролайн Левитт, в первой встрече «Совета мира» примут участие представители более 20 стран.

«Речь идет о более чем 20 странах. У президента есть амбициозный план по восстановлению и реконструкции Газы, что происходит благодаря «Совету мира», - сказала Левитт.

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что саммит возглавит президент США Дональд Трампа и объявит о выделении государствами-членами Совета более 5 миллиардов долларов на реконструкцию Газы.

Для информации, государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин объявил, что Ватикан не примет участия в работе «Совета мира». Также представители ЕС примут участие в первом саммите «Совета мира» в качестве наблюдателей.


