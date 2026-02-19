Сегодня в Вашингтоне состоится первый саммит «Совета мира»

Сегодня в Вашингтоне состоится первый саммит «Совета мира». По словам пресс-спикера Белого дома Кэролайн Левитт, в первой встрече «Совета мира» примут участие представители более 20 стран.



«Речь идет о более чем 20 странах. У президента есть амбициозный план по восстановлению и реконструкции Газы, что происходит благодаря «Совету мира», - сказала Левитт.



Пресс-секретарь Белого дома отметила, что саммит возглавит президент США Дональд Трампа и объявит о выделении государствами-членами Совета более 5 миллиардов долларов на реконструкцию Газы.



Для информации, государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин объявил, что Ватикан не примет участия в работе «Совета мира». Также представители ЕС примут участие в первом саммите «Совета мира» в качестве наблюдателей.





