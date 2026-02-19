|
|
|
Сегодня в Вашингтоне состоится первый саммит «Совета мира»
19.02.2026 10:43
Сегодня в Вашингтоне состоится первый саммит «Совета мира». По словам пресс-спикера Белого дома Кэролайн Левитт, в первой встрече «Совета мира» примут участие представители более 20 стран.
«Речь идет о более чем 20 странах. У президента есть амбициозный план по восстановлению и реконструкции Газы, что происходит благодаря «Совету мира», - сказала Левитт.
Пресс-секретарь Белого дома отметила, что саммит возглавит президент США Дональд Трампа и объявит о выделении государствами-членами Совета более 5 миллиардов долларов на реконструкцию Газы.
Для информации, государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин объявил, что Ватикан не примет участия в работе «Совета мира». Также представители ЕС примут участие в первом саммите «Совета мира» в качестве наблюдателей.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна