|
|
|
MFRR опубликовал критический отчет о ситуации со свободой СМИ в Грузии
19.02.2026 11:53
Консорциум Media Freedom Rapid Response (MFRR) опубликовал критический отчет о ситуации со свободой СМИ в Грузии в рамках доклада за 2025 год, посвященного странам ЕС и кандидатам.
Главные выводы отчета
• В 2025 году правящая партия «Грузинская мечта» продолжила давление на независимые медиа.
• Зафиксировано 143 случая ограничений свободы СМИ, затронувших 263 медиаорганизации.
Рост юридического преследования
• 60 случаев в 2025 году против 33 случаев в 2024 году.
Кто чаще всего фигурирует как нарушитель
• Полиция и силы госбезопасности — 28%
• Правительство и чиновники — 25,2%
• Судебная власть — 18,9%
В отчете выделяется задержание Мзии Амаглобели, соучредителя Batumelebi и Netgazeti.
Авторы отмечают, что после ареста она и ее редакции стали объектом:
• дискредитационных кампаний,
• унизительного обращения,
• экономического давления.
Другие случаи
• задержание оператора Batumelebi Гурама Мурванидзе во время работы,
• административные задержания журналистов,
• ограничения на въезд в Грузию для иностранных репортеров.
Отчет упоминает законы, изменившие медийную среду:
• «закон об иноагентах»,
• закон о грантах,
• изменения в законе о вещателях,
• ограничения свободы слова,
• ограничения на освещение судов.
Насилие и штрафы
• 33 журналиста подверглись физическим нападениям (часто со стороны силовиков).
• 36 журналистов оштрафовали за «перекрытие дороги», хотя они освещали протесты.
MFRR заявляет, что Общественный вещатель усилил цензуру и давление на сотрудников, упоминая увольнение 21 сотрудника.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна