MFRR опубликовал критический отчет о ситуации со свободой СМИ в Грузии

Консорциум Media Freedom Rapid Response (MFRR) опубликовал критический отчет о ситуации со свободой СМИ в Грузии в рамках доклада за 2025 год, посвященного странам ЕС и кандидатам.



Главные выводы отчета

• В 2025 году правящая партия «Грузинская мечта» продолжила давление на независимые медиа.

• Зафиксировано 143 случая ограничений свободы СМИ, затронувших 263 медиаорганизации.



Рост юридического преследования

• 60 случаев в 2025 году против 33 случаев в 2024 году.



Кто чаще всего фигурирует как нарушитель

• Полиция и силы госбезопасности — 28%

• Правительство и чиновники — 25,2%

• Судебная власть — 18,9%



В отчете выделяется задержание Мзии Амаглобели, соучредителя Batumelebi и Netgazeti.

Авторы отмечают, что после ареста она и ее редакции стали объектом:

• дискредитационных кампаний,

• унизительного обращения,

• экономического давления.



Другие случаи

• задержание оператора Batumelebi Гурама Мурванидзе во время работы,

• административные задержания журналистов,

• ограничения на въезд в Грузию для иностранных репортеров.



Отчет упоминает законы, изменившие медийную среду:

• «закон об иноагентах»,

• закон о грантах,

• изменения в законе о вещателях,

• ограничения свободы слова,

• ограничения на освещение судов.



Насилие и штрафы

• 33 журналиста подверглись физическим нападениям (часто со стороны силовиков).

• 36 журналистов оштрафовали за «перекрытие дороги», хотя они освещали протесты.



MFRR заявляет, что Общественный вещатель усилил цензуру и давление на сотрудников, упоминая увольнение 21 сотрудника.





