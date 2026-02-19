В Кутаиси задержаны двое инострацев при попытке приобретения радиоактивных веществ

19.02.2026 12:54





В результате нескольких мероприятий, проведённых Службой государственной безопасности Грузии в разных регионах Грузии за последние полтора дня, по 13 различным уголовным делам задержаны и привлечены к ответственности 29 человек, заявил на брифинге в ведомстве первый заместитель главы СГБ Лаша Маградзе.



В ходе одной из операций, проведённых совместно сотрудниками департаментов контрразведки и специальных операций. В Кутаиси были задержаны двое иностранных граждан при попытке незаконного приобретения ядерных и радиоактивных веществ.



«Они планировали незаконно приобрести ядерный материал — уран и радиоактивное вещество цезий-137 за 3 миллиона долларов США и незаконно транспортировать их на территорию другого государства. Для реализации преступного плана иностранные граждане в последние недели регулярно приезжали в Грузию и активно создавали благоприятные условия для приобретения и транспортировки ядерного материала и радиоактивного вещества.



Разъясняем общественности, что, как правило, указанные вещества используются в различных преступных, в том числе террористических целях. Расследование ведётся статье 230 Уголовного кодекса (незаконная торговля ядерными и радиоактивными веществами наказывается лишением свободы сроком от 5 до 10 лет)», — заявил Маградзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





