СГБ задержала 29 человек за последние пару дней


19.02.2026   11:49


Служба госбезопасности Грузии (СГБ) сообщила, что за последние полтора дня в разных регионах страны провела несколько операций, в результате которых по 13 уголовным делам задержаны и привлечены к ответственности 29 человек.

Самый резонансный эпизод связан с Кутаиси: там задержали двух иностранных граждан, которые пытались незаконно купить ядерные и радиоактивные материалы: уран и цезий-137 за $3 млн. По версии СГБ, они собирались вывезти эти вещества за пределы Грузии. В ведомстве отмечают, что подобные материалы могут использоваться в том числе в террористических целях.

Параллельно СГБ провела серию антикоррупционных мероприятий.

▪️ 12 человек проходят по делу о незаконной вырубке леса и злоупотреблении полномочиями. Среди них — бывшие сотрудники Национального лесного агентства в Имерети, а также фигуранты из Мартвили, аналогичное дело открыто и в Вани.

▪️ В Батуми и Лагодехи задержали двух человек за взятки. В Батуми речь идет о чиновнике муниципальной компании, который, по данным следствия, получал деньги за вывоз строительного мусора. В Лагодехи представитель мэра села Кабали за взятку помог гражданину избежать наказания.

▪️ Еще 5 человек привлечены по делу о незаконном увеличении строительных коэффициентов (K2) и самовольном строительстве.

▪️ 6 человек проходят по делу о незаконной регистрации государственных земель в частную собственность.

▪️ Еще двое обвиняются в махинациях с тендерами (подогнали условия тендера) и присвоении крупных государственных средств.

В СГБ заявили, что «коррупция среднего звена» по-прежнему остается серьезной проблемой, и предупредили: все подобные случаи будут выявляться, а наказание будет жестким.

Также ведомство подчеркнуло, что после реформ, кадровых изменений и усиления технических ресурсов их оперативные возможности выросли, а объем обработанной информации за последние полгода увеличился примерно в 24 раза.


