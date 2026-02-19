Кобахидзе анонсировал пересмотр системы социальной помощи в Грузии

19.02.2026 10:46





Власти Грузии пересмотрят базу получателей социальной помощи, без выплат могут оставить не менее 50 тысяч человек. Об этом премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, выступая в парламенте в среду в порядке интерпелляции.



Премьер напомнил, что после пандемии коронавируса число получателей пособий резко выросло, поскольку государство фактически ввело мораторий на пересмотр базы. «Число получателей социальной помощи не может расти в условиях, когда уровень бедности сократился вдвое», – подчеркнул Кобахидзе.



По данным Сакстат, уровень безработицы в третьем квартале 2025 года составил 13,3%, снизившись на 0,5 процентного пункта в годовом выражении.



Кобахидзе сообщил, что правительство провело «первичный анализ» и выявило: около 8% получателей соцпомощи относятся к обеспеченным слоям населения. «Они не просто имеют показатель выше уровня бедности – из этих 700-800 тысяч примерно 8% являются обеспеченными. Разумеется, база получателей социальной помощи нуждается в пересмотре», – заявил он.



Согласно данным Агентства социального обслуживания, в январе 2026 года пособия получили более 710 тысяч граждан, из них около 246 тысяч участвовали в государственной программе трудоустройства. Для сравнения, на конец 2024 года число получателей пособий составляло 671 337 человек – 18,1% населения, тогда как уровень абсолютной бедности оценивался в 9,5%.



Ранее власти также решили свернуть программу трудоустройства социально незащищенных: с марта она прекратит работу. Программа охватывала трудоспособных граждан старше 18 лет из семей с рейтинговым баллом до 120 тысяч. Участникам предлагали работу в государственных структурах – охранниками, уборщиками, смотрителями кладбищ – с сохранением льгот и зарплатой в 300 лари.



Оппозиция связывает пересмотр соцпрограмм с завершением избирательного цикла. Ее представители ранее неоднократно заявляли, что в предвыборный период власти использовали социальную помощь как инструмент мобилизации поддержки среди избирателей, живущих за чертой бедности.



Новости - Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





