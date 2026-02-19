|
Sky News: Брат короля Великобритании задержан связи с делом Эпштейна
19.02.2026 16:48
Брат короля Великобритании Эндрю задержан в связи с делом Эпштейна, сообщает Sky News.
По данным полиции, брат короля Великобритании Карла III и бывший принц Эндрю Маунтбаттен-Виндзор задержан на основании подозрения в злоупотреблении должностными полномочиями.
«Сегодня мы задержали мужчину в возрасте старше 60 лет из Норфолка. Он остается под стражей. Личность задержанного мы не разглашаем», - говорится в заявлении полиции.
Согласно изданию, в усадьбае Сандрингем в Норфолке, где Эндрю проживает с тех пор, как покинул Виндзорский замок, проводится обыск.
Для справки, Эндрю Маунтбаттен-Виндзор фигурирует в деле покойного финансиста и осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна. Британская полиция расследует дело о том, что Эндрю делился с Джеффри Эпштейном конфиденциальными материалами. Сам Эндрю отрицает обвинения. На фоне расследования и скандала Эндрю Маунтбаттен-Виндзор в октябре прошлого года лишился титула принца и покинул Виндзорский замок.
