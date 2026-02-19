Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Sky News: Брат короля Великобритании задержан связи с делом Эпштейна


19.02.2026   16:48


Брат короля Великобритании Эндрю задержан в связи с делом Эпштейна, сообщает Sky News.

По данным полиции, брат короля Великобритании Карла III и бывший принц Эндрю Маунтбаттен-Виндзор задержан на основании подозрения в злоупотреблении должностными полномочиями.

«Сегодня мы задержали мужчину в возрасте старше 60 лет из Норфолка. Он остается под стражей. Личность задержанного мы не разглашаем», - говорится в заявлении полиции.

Согласно изданию, в усадьбае Сандрингем в Норфолке, где Эндрю проживает с тех пор, как покинул Виндзорский замок, проводится обыск.

Для справки, Эндрю Маунтбаттен-Виндзор фигурирует в деле покойного финансиста и осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна. Британская полиция расследует дело о том, что Эндрю делился с Джеффри Эпштейном конфиденциальными материалами. Сам Эндрю отрицает обвинения. На фоне расследования и скандала Эндрю Маунтбаттен-Виндзор в октябре прошлого года лишился титула принца и покинул Виндзорский замок.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна