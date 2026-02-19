ЦИК опубликовала очередной отчет об исследовании информационного пространства

Центральная избирательная комиссия Грузии (Центральная избирательная комиссия Грузии) опубликовала очередной отчёт об исследовании информационного пространства. Документ охватывает период с 31 октября по 31 декабря 2025 года включительно.



Мониторинг информационного пространства был проведён информационно-аналитическим отделом Департамента стратегических коммуникаций ЦИК с использованием как качественных и социологических, так и количественных методов исследования. Согласно отчёту, было обработано 103 материала.



«В результате наблюдения и анализа ежедневно распространяемой информации было выявлено, что в отчётный период продолжилось распространение дезинформационных и манипулятивных нарративов, а со стороны заинтересованных лиц прослеживались попытки дискредитации избирательной администрации и избирательного процесса 2024–2025 годов.



Представители отдельных политических партий и неправительственных организаций с целью введения общественности в заблуждение распространяли дезинформационную, манипулятивную и необоснованную информацию через различные коммуникационные каналы — телевидение, онлайн-агентства и социальные сети.



Следует отметить, что распространяемые ими дезинформационные нарративы во многих случаях противоречили действительности и были полностью необоснованными, либо в ряде случаев носили манипулятивный характер.



Наблюдение за информационным пространством показало, что заинтересованные лица в рамках кампании, распространяя идентичные дезинформационные и манипулятивные нарративы, пытались дискредитировать избирательный процесс, ЦИК и её руководство.



Это ещё раз подтверждает, что распространение дезинформации является одной из значительных проблем и требует постоянного мониторинга и соответствующего реагирования с целью информирования общества.



Соответственно, информационно-аналитический отдел Департамента стратегических коммуникаций ЦИК осуществляет мониторинг информационного пространства как в избирательный, так и во внеизбирательный период, чтобы в случае выявления дезинформации по вопросам, связанным с выборами, обеспечить своевременное и надлежащее реагирование, а обществу предоставлять проверенную и точную информацию», — говорится в сообщении ЦИК.







