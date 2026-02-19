Госминистр Теа Ахвледиани провела встречу с сопредседателями Женевских международных переговоров

19.02.2026 19:39





Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Теа Ахвледиани провела встречу с сопредседателями Женевских международных переговоров – Магдаленой Гроно, Специальным представителем ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии, Кристофом Спецом, Специальным представителем ОБСЕ по Южному Кавказу, и Кайоко Гото, представителем ООН на Женевских международных переговорах.



Теа Ахвледиани подчеркнула важность роли и активного участия ЕС, ОБСЕ и ООН в мирном урегулировании конфликта, в том числе посредством сопредседательства на Женевских международных переговорах.



Государственный министр рассмотрела результаты, достигнутые в реализации политики примирения и взаимодействия, а также существующие проблемы. В этом контексте Теа Ахвледиани поделилась с международными партнерами видением, направленным на улучшение социально-экономических условий населения, пострадавшего от конфликта, и углубление диалога и укрепление доверия на основе общих интересов между искусственно разделенными обществами.



Сопредседатели Женевских международных переговоров выразили благодарность государственному министру за сотрудничество и подтвердили готовность приложить максимум усилий в процессе мирного урегулирования конфликта в Грузии.



Стороны договорились о продолжении тесного сотрудничества.





