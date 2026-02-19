Парижский суд разрешил Грузии временно не выплачивать турецкой Enka $400 млн компенсации

Парижский апелляционный суд подтвердил законность международного арбитражного решения в пользу турецкой компании Enka Renewable, требующей от Грузии многомиллионную компенсацию за разрыв контракта по проекту Намахвани ГЭС. При этом суд временно приостановил исполнение этого решения, чтобы не нанести Грузии серьзный финансовый ущерб, пишет Global Arbitration News.



Речь идет о проекте стоимостью $800 млн, который Enka вела с 2019 года. Протесты местных жителей и разногласия с властями привели к расторжению контракта в 2021 году. Enka подала в Международную торговую палату (ICC) иск о компенсации за прекращение договора и стоимость переданных активов. В конце 2024 года арбитраж вынес решение в пользу Enka, а в январе 2025 года добавил уточнения по сумме выплат – это около $400 млн. С учетом начисляемых процентов эта сумма уже достигла $450 млн.



Грузия пытается оспорить решение во французском суде и одновременно просила приостановить его исполнение. Суд подтвердил, что оспаривание решения не мешает его официальному признанию, но при этом признал, что немедленное взыскание такой суммы могло бы серьезно повредить государственному бюджету. В решении отмечается, что размер компенсации составляет почти 60% оборонного бюджета Грузии и более чем в два раза превышает годовой бюджет министерства юстиции.



Кроме того, суд отметил, что Enka – это отдельная проектная компания, созданная исключительно для Намахвани ГЭС, которая не ведет других бизнес-операций. Это увеличивает риск того, что деньги, взысканные в случае исполнения решения, могут быть потеряны, если арбитражное решение все же будет отменено.



В итоге суд постановил временно приостановить исполнение решения до завершения разбирательства по его отмене.



