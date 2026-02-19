Михаил Саакашвили: Бачиашвили понял, что его жизнь нужно спасти

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили комментирует дело Георгия Бачиашвили, бывшего руководителя "Фонда соинвестирования" Бидзины Иванишвили, которого вчера освободили из тюремного заключения по процессуальному соглашению.



«Дело Бачиашвили — классический пример того, как действует мафиозное государство. Бачиашвили не удалось убедить ни арестом, ни преследованием родителей, ни избиениями. До тех пор, пока в гараже не был убит заместитель начальника тюрьмы, фигурировавший в его деле, — это был последний звонок, и он понял, что должен спасти свою жизнь, и сдался в день рождения Иванишвили.

Он подарил своему бывшему боссу 600 миллионов долларов, после чего был освобожден с совершенно насмешливой псевдоюридической позицией. Говорят, что была заключена гражданская сделка, нам с Ритой тоже говорят — подпишет Грузию для семьи Иванишвили на 300 лет и ходите куда хотите. Единственный позитивный момент, который я вижу в истории Бачиашвили, это то, что его невинные родители будут пощажены.

Хочу спросить оппозиционные СМИ — как получилось, что еще до ареста он говорил, что у него есть деньги, полный ничтожество, Бачиашвили, который «часто упоминал «Кровавые 9 лет» в эфире, почти Называть его смесью Нельсона Манделы и Мераба Коставы, тем самым высмеивая настоящих борцов и общество? (Я не говорю, что он не заслуживал сочувствия, ведь его пытали).



Думаю, это хороший урок для всех. В целом, в деле Бачиашвили преступник в очередной раз победил грузинское общество», — пишет Саакашвили.





