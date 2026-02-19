Глава МИД Грузии сделала заявление по отношениям с США

19.02.2026 16:56





«Государственный секретарь однозначно заявил, что наследие, существующее в отношениях между Грузией и Соединёнными Штатами Америки, является сложным и требует пересмотра. Мы ожидаем, что это произойдёт скорее раньше, чем позже», — заявила в эфире телекомпании «Имеди» министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили, говоря о коммуникации, состоявшейся в Милане с Джей Ди Вэнсом и Марко Рубио.



По словам Маки Бочоришвили, критика должна быть адресована тем, кто участвовал в процессе, повредившем грузино-американские отношения в период предыдущей администрации.



«В этом были задействованы и, к сожалению, остаются вовлечёнными граждане Грузии, представители политических кругов, неправительственные организации — те люди, которые и сегодня подпитывают Джо Уилсона и различные организации неверной информацией и нарративами», — отметила Бочоришвили.



Министр иностранных дел также рассказала о визите вице-президента США Джей Ди Вэнса в Азербайджан и Армению.



«У этого была очень простая основа. Вы знаете, какое место мирное соглашение занимает в повестке дня президента США и какое значение придаётся отношениям со странами в этом направлении. Азербайджан и Армения — это результат, который в определённой степени является продолжением соглашения, подписанного 8 августа в Белом доме. Визит вице-президента в две страны Южного Кавказа, завершившие многолетний конфликт, стал демонстрацией именно этого результата — сегодня в регионе уже есть мир», — заявила министр.



Глава внешнеполитического ведомства также говорила об изменении политики новой администрации США в отношении Грузии. По её словам, об иной позиции новой администрации свидетельствует хотя бы годичное молчание со стороны Государственного департамента.



«Это молчание в определённой степени тоже было проявлением изменения позиции. Вы помните, что до того как президент Дональд Трамп вошёл в Белый дом, не проходило и дня, чтобы Грузия в какой-либо форме не фигурировала в повестке предыдущей администрации США. Наверное, ни по одному вопросу не проводилось столько слушаний, сколько по Грузии. Однако факт остаётся фактом — так называемый «акт MEGOBARI» принят не был. Я уверена, что этого не произошло бы, если бы и со стороны Государственного департамента не была сформирована позиция о неприемлемости такой политики. Каким будет новый формат, конечно, требует работы. Это требует сотрудничества, и с нашей стороны есть полная готовность к тому, чтобы, когда США сочтут необходимым создание нового формата отношений с Грузией, мы работали в этом направлении», — заявила министр.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





