Американская Honeywell вошла в проект НПЗ в Кулеви на фоне обсуждений санкций ЕС

Американский промышленный конгломерат Honeywell International займется проектированием и лицензированием нефтеперерабатывающих объектов в грузинском черноморском поселке Кулеви. Соответствующее соглашение подписано с компанией Black Sea Petroleum (BSP), которая реализует проект первого в Грузии нефтеперерабатывающего завода.



«Соглашение охватывает проектирование и лицензирование основных нефтеперерабатывающих объектов, что является историческим шагом вперед как для компании, так и для развития энергетического сектора Грузии», – говорится в пресс-релизе, распространенном сегодня BSP.



Согласно договору, Honeywell предоставит BSP лицензии на технологические процессы, базовое проектирование, специализированное оборудование и катализаторы. Это позволит производить в Кулеви авиационное топливо, бензин, дизельное и судовое топливо в соответствии с международными стандартами. На следующих этапах сотрудничества стороны планируют внедрить нефтехимические технологии и решения глубокой переработки нефти с целью повышения эффективности и глубины переработки.



«Развивая местное производство, мы снижаем зависимость от импорта и существенно укрепляем энергетическую безопасность и независимость Грузии», – заявили в BSP, подчеркивая значение проекта.



Строящийся НПЗ в Кулеви – один из крупнейших промышленных проектов в стране. Он реализуется при участии государственного Фонда развития Грузии и «Карту Банка», принадлежащего основателю правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили. Первая очередь завода предусматривает переработку до 1,2 млн тонн сырой нефти в год с последующим расширением мощности до 4 млн тонн. Общий бюджет проекта оценивается в $600 млн.



Honeywell – американский промышленный и технологический конгломерат, работающий в сферах аэрокосмических технологий, промышленной автоматизации и цифровых решений. Компания сотрудничает с крупнейшими энергетическими игроками по всему миру и поставляет системы управления, контроля и аналитики, широко применяемые в нефтегазовой отрасли – от добычи до переработки и транспортировки.



О подписании соглашения с Honeywell объявили на фоне сообщений СМИ о возможных ограничениях со стороны Евросоюза в отношении порта Кулеви в рамках нового пакета санкций против России. Поводом назывались операции с российской нефтью.

Агентство Bloomberg писало, что против этого предложения выступают Италия и Венгрия, власти которых считаются главными сторонниками президента США Дональда Трампа в ЕС.



Параллельно на этой неделе председателя наблюдательного совета BSP, бывшего министра экономики Грузии Левана Давиташвили, вызвали на допрос в Антикоррупционное агентство СГБ Грузии. В ведомстве сообщили, что расследование касается «одного из крупных контрактов» в нефтегазовой сфере. Деталей ведомство не уточнило.



После допроса Давиташвили заявил журналистам, что вопросы касались поставок и транзита азербайджанского газа. Уже на следующий день в СМИ появилась информация о его выезде из страны. Экс-министр пояснил, что покинул Грузию в рамках «запланированного визита» и намерен вернуться через несколько дней.





