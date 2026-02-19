|
Россия, Индия... - кто имеет больше всего ВНЖ в Грузии?
19.02.2026 14:48
Во время выступления в парламенте в рамках процедуры интерпелляции премьер-министр Ираклий Кобахидзепредставил подробную статистику по иностранным гражданам, проживающим в стране. По его словам, в настоящее время в Грузии проживают 107 307 иностранцев с видом на жительство.
По предварительным данным общей переписи, общее число иностранцев (включая легальных и нелегальных мигрантов) составляет до 257 000 человек, из которых более 70% являются выходцами из стран постсоветского пространства, Европейского Союза, США и Израиля.
Статистика по странам (граждане с видом на жительство):
• Россия – 32 129 человек (29,9%): около 30% этих граждан имеют грузинское происхождение
• Индия – 23 930 человек (студенты)
• Азербайджан – 6,3% (примерно 6764 человека, предположительно вернувшиеся с азербайджанским гражданством)
• Украина – 6 290 человек (5,9%) с видом на жительство
Дополнительно до 25 000 украинцев имеют статус беженца без вида на жительство
Общее число украинцев в Грузии: ≈30 000
• Армения – более 5 000 человек (4,8%)
• Беларусь – 3 738 человек
• Турция – 3 645 человек (3,4%)
• Иран – 3 331 человек (3,1%)
• Судан – 2% (студенты медицины)
• Китай – более 2 000 человек (1,9%) (в основном рабочие на инфраструктурных проектах)
• Иордания – более 2 000 человек (1,9%) (в основном студенты медицинских вузов)
• Пакистан – 1 618 человек (1,5%) (студенты медицинских вузов)
• Египет – 1 341 человек (1,2%) (студенты медицинских вузов)
• США – более 1 000 человек (1%)
