

Угулава: Вхождение в этот фальсифицированный парламент означает вхождение в «Грузинскую мечту»

02.11.2020 18:13





Совершенно однозначно то, что сегодня вхождение в этот фальсифицированный парламент означает напрямую вхождение в «Грузинскую мечту», - заявил один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава на проведенном в офисе партии чрезвычайном брифинге.



По его словам, партия объявляет полный бойкот парламенту 10-го созыва и требует проведения досрочных, справедливых и свободных выборов.



Угулава выразил надежду, что власти хоть раз примут государственное решение и проявят уважение к стране и народу.



«Стране нужны реальные изменения, на этих выборах было видно, что обществу нужны свободные выборы, соответственно, или будут внеочередные выборы или же эта «Джамахирия» скоро развалится. Пусть хоть раз проявит «Грузинская мечта» государственное мышление и уважение к собственной стране и народу. Она должна предпринять этот шаг, поэтому акции продолжаться, и я приглашаю всех на большую акцию, манифестацию в воскресенье в 15:00, чтобы показать им реальную волю грузинского народа, а не ту юморину, которую устроил Бидзина Иванишвили и назвал ее свободными выборами», - заявил Угулава.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





