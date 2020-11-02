

ЕНД: На выборах в Аджарии на 99 участках аннулировали 9 676 бюллетеней

02.11.2020 22:18





Представители оппозиционной партии «Единое национальное движение» проверили протоколы 99 избирательных участков со 121-го избирательного участка в Батуми.



По словам представителя партии Георгия Киртадзе, согласно этим 99 протоколам, после голосования были признаны недействительными и аннулированы 9 676 бюллетеней.



«Это означает, что на пропорциональных выборах в парламент Грузии у «Национального движения» было украдено 3170 голосов. Это означает, что у Левана Варшаломидзе украли 1794 голоса. Это означает, что мы потеряли 1601 избирательный бюллетень в Верховном Совете Аджарии. Это значит, что я, как мажоритарий в Верховный Совет Аджарии, потерял 1605 голосов только с этими протоколами. Это 4-й, 9-й, 11-й, 34-й, 53-й участки.



Это означает, что количество избирателей, расписавшихся в настольных списках меньше, чем количество бюллетеней, найденных в урнах.



Действующее законодательство прямо предусматривает объявить данные с таких участков недействительными. При этом на 13-м и 41-м участках, если верить районной комиссии, в голосовании на выборах парламента Грузии зафиксировано одно количество людей, а в голосовании на выборах в Верховный Совет Аджарии – другое количество. Кто-нибудь верит в это?» — задался вопросом Георгий Киртадзе.



Сегодня, 2 ноября, Георгий Киртадзе провел брифинг, на котором сообщил, что партия уже отозвала своих представителей из участковых комиссий.



От участия в работе парламента уже объявили все оппозиционные партии Грузии, которые получили мандаты в новом парламенте: ЕНД, «Европейская Грузия», «Лело», «Стратегия Агмашенебели», «Гирчи», «Лейбористы», «Граждане» и даже «Альянс патриотов», который считается саттелитом правящей партии.



Оппозиция начала протестовать в Тбилиси после того, как в ночь на 1 ноября Центральная избирательная комиссия объявила предварительные результаты парламентских выборов 2020 года.



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