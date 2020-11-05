

Руководители грузинских ковид-больниц проинформировали Минздрав о нехватке мест

05.11.2020 12:43





Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе обсудила с руководителями больниц ситуацию с нехваткой мест для ковид-пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.



На встрече, которая проходила в онлайн-режиме, стороны говорили о росте числа заболевших коронавирусом и путях решения существующих проблем. Участники встречи оценили ситуацию в медицинских учреждениях. Было отмечено, что Минздрав постоянно мобилизует дополнительные кровати в клиниках, отметили в пресс-службе.



«На встрече обсуждалась нехватка мест в медицинских учреждениях, которая наблюдается в последнее время», — сказала Тикарадзе.



По ее словам, разговор также коснулся также вопросов госпитализации пациентов с коронавирусом и критериев выписки.



Мы поговорили с руководителями клиник о том, как мы можем улучшить управление пациентами, чтобы избежать задержек в этом отношении. Мы также обсудили модель управления ковид-отелями. С этой точки зрения важно, чтобы повысился авторитет. Мы также обсудили повышение качества первичного здравоохранения», — сообщила глава Минздрава.



Тикарадзе добавила, что считает важным участие руководителей клиник в кампании по информированию населения – «чтобы граждане хорошо понимали, как происходит помещение пациентов в стационары, а затем их выписка».



С конца февраля и до сегодняшнего дня в Грузии лабораторно подтверждено 46 817 случаев заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших составляет 31 170. Скончался 381 пациент. По состоянию на 4 октября активными оставались 15 240 фактов COVID-19.



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