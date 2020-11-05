



05.11.2020 15:59





В Грузии допустили остановку транспорта и закрытие рынков из-за коронавируса

05 Ноя, 2020, 15:16|Главное, Новости, Политика

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ТБИЛИСИ, 5 ноября – Новости-Грузия. В правительстве Грузии не исключают, что для снижения темпов распространения коронавируса передвижение граждан в ночное время будет ограничено в нескольких городах страны. Об этом заявила вице-премьер Грузии Майя Цкитишвили на брифинге после заседания межведомственного координационного штаба.



Как и прогнозировали эпидемиологи, в первых числах ноября в Грузии стал фиксироваться серьезный рост числа заболевших коронавирусом. Только за последние сутки выявлено более 2 400 случаев COVID-19, что является рекордным показателем с начала эпидемии.



Цкитишвили перечислила несколько «точечных ограничений», которые сейчас обсуждаются. По ее словам, они могут быть введены в ближайшие дни, «чтобы замедлить распространение вируса».



«Это может быть ограничение передвижения в вечерние часы или в ночное время. В разных населенных пунктах это может быть как остановка транспорта, так и приостановка работы торговых центров, рынков (…) в выходные дни или же в один из дней недели», — заявила Цкитишвили.



Вице-премьер добавила, что «использование всех этих мер – это практика, основанная на знаниях соседей и других стран мира». Она также обратилась к работодателям, призвав их перевести своих сотрудников на удаленный режим работы. Граждан старше 70 лет и людей с хроническими заболеваниями министр призвала стараться реже выходить дома.



«Это, еще раз повторю, мероприятия, которые носят «точечный» характер. Они будут проведены там и в то время, где это будет необходимо исходя из эпидемиологической ситуации», — добавила она.



В правительстве Грузии считают, что рост заболевших прямо связан с протестными акциями, начавшимися в стране после парламентских выборов. Цкитишвили призвала политические субъекты, которые организуют акции, соблюдать все меры безопасности.



«Очень важно, чтобы политические субъекты, все политические партии, все активисты, их сторонники, выражая свой протест, делали это с соблюдением всех регуляций. Необходимо носить маску, необходимо соблюдать дистанцию. Никто никому не ограничивал свободу самовыражения, но давайте выражать свое мнение так, чтобы не навредить другим», — заявила вице-премьер.



С конца февраля и до сегодняшнего дня в Грузии лабораторно подтверждено ​49 218 случаев заражения коронавирусом. Из них выздоровели 33 459 человек, 401 пациент скончался. К настоящему времени активными остаются 15 332 случая COVID-19. Состояние 638 пациентов оценивается как тяжелое. Из них 293 подключены к аппаратам ИВЛ.



Еще в начале сентября премьер Гахария объявил о начале второй волны коронавируса в Грузии. Он заверил, что власти полностью контролируют ситуацию с распространением инфекции. На тот момент было выявлено рекордное число зараженных за 24 часа — 57 человек.



С 10 сентября в стране запретили проведение торжеств, сопровождающихся застольями и сбором большого числа гостей, — свадеб, поминок, юбилеев. Под запрет попали также любые культурные и спортивные мероприятия с участием более 200 человек, которые раньше разрешалось проводить на открытом воздухе. При этом ограничения не касались любых мероприятий, связанных с предвыборным процессом.



Власти Грузии ввели дополнительные меры по COVID-19 уже после выборов.



С 4 ноября ношение масок стало обязательным как в закрытых пространствах, так и на улице. До 25 ноября во всех крупных городах страны учебный процесс проводится в дистанционном режиме. Кроме того, ресторанам и развлекательным объектам по всей Грузии запрещено работать в ночное время — после 22 часов.



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