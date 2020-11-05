

«Грузинская мечта» обвинила оппозицию в обрушении курса лари

05.11.2020 17:30





Министр финансов Грузии Иванэ Мачавариани связал снижение курса лари по отношению к доллару и евро с политической напряженностью в стране. По его словам, процессы, характеризующиеся радикализмом, не могут не отражаться на стабильности национальной валюты.



«На данном этапе нет никаких объективных оснований для тех колебаний курса лари, которые мы видим. Это однозначно вызвано ожиданиями, связанными с радикализмом и политической напряженностью в стране. Эта напряженность, в свою очередь, способствуют большему распространению вируса. Соответственно, важно, чтобы в этом отношении мы все вели себя ответственно. Никто не говорит об ограничении свободы слова, но нетрудно использовать маски и соблюдать дистанцию, а в том, что касается политики, – соблюдать Конституцию и не делать неконституционных призывов», — -заявил Мачавариани.



В похожем ключе высказалась вице-премьер Грузии, министр инфраструктуры и регионального развития Майя Цкитишвили. По ее словам, не стоит удивляться падению обменного курса лари в то время, когда оппозиция устраивает волнения.



В свою очередь генеральный секретарь правящей «Грузинской мечты» и мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что политическая стабильность сегодня – самый важный фактор для страны. Говоря о курсе лари, он заверил: «Все наладится, все будет очень круто».



Отметим, что 5 ноября стоимость одного евро в коммерческих банках превысила 4 лари. Что касается официального курса Нацбанка, то на 4 число стоимость одного евро составляет 3,9042 лари, а одного доллара – 3,3409 лари.



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