

«Европейская Грузия»: Иванишвили опаснее коронавируса

05.11.2020 18:57

"СОВА"



Бидзина Иванишвили опаснее для нашей страны, чем коронавирус. Так член партии «Европейская Грузия» Ирма Надирашвили отреагировала на заявления властей о том, что оппозиционные акции протеста способствуют распространению Covid-19.



По словам Надирашвили, оппоненты власти осознают свою ответственность при проведении митингов. Но все такие акции преследуют одну цель – добиться проведения внеочередных выборов и смены власти, которая несет большую угрозу для страны, чем коронавирус.



«Бидзина Иванишвили тащит нас прямиком к Путину. Это самое опасное».



Оппозиционер заявила, что парламент не может не выражать воли народа и не должен быть однопартийным, как в Северной Корее. «Иванишвили украл голоса людей и отнял у нас выбор, но у нас, конечно, остается выбор – защищать наше конституционное право, наши голоса», — добавила она.



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