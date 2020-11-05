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«Европейская Грузия»: Иванишвили опаснее коронавируса
05.11.2020 18:57
"СОВА"
Бидзина Иванишвили опаснее для нашей страны, чем коронавирус. Так член партии «Европейская Грузия» Ирма Надирашвили отреагировала на заявления властей о том, что оппозиционные акции протеста способствуют распространению Covid-19.
По словам Надирашвили, оппоненты власти осознают свою ответственность при проведении митингов. Но все такие акции преследуют одну цель – добиться проведения внеочередных выборов и смены власти, которая несет большую угрозу для страны, чем коронавирус.
«Бидзина Иванишвили тащит нас прямиком к Путину. Это самое опасное».
Оппозиционер заявила, что парламент не может не выражать воли народа и не должен быть однопартийным, как в Северной Корее. «Иванишвили украл голоса людей и отнял у нас выбор, но у нас, конечно, остается выбор – защищать наше конституционное право, наши голоса», — добавила она.
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