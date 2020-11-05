Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

«Европейская Грузия»: Иванишвили опаснее коронавируса


05.11.2020   18:57
"СОВА"


Бидзина Иванишвили опаснее для нашей страны, чем коронавирус. Так член партии «Европейская Грузия» Ирма Надирашвили отреагировала на заявления властей о том, что оппозиционные акции протеста способствуют распространению Covid-19.

По словам Надирашвили, оппоненты власти осознают свою ответственность при проведении митингов. Но все такие акции преследуют одну цель – добиться проведения внеочередных выборов и смены власти, которая несет большую угрозу для страны, чем коронавирус.

«Бидзина Иванишвили тащит нас прямиком к Путину. Это самое опасное».

Оппозиционер заявила, что парламент не может не выражать воли народа и не должен быть однопартийным, как в Северной Корее. «Иванишвили украл голоса людей и отнял у нас выбор, но у нас, конечно, остается выбор – защищать наше конституционное право, наши голоса», — добавила она.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна